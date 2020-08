La rappeuse nigériane, Tipsy Enupo s’est plainte de la manière dont les femmes célibataires sont traitées dans son pays le Nigeria.

Selon Tipsy, cette situation a atteint un stade où la mort est mieux qu’être célibataire au Nigeria, car il y a un groupe de personnes arriérées dans le pays.

« Au Nigeria,il est difficile pour les femmes célibataires de louer un logement… parce qu’elles sont jugées irresponsables par certains propriétaires… Au Nigeria , les femmes non mariée a une voiture, une propriété et elle a du succès… il y a des questions sur sa source de richesse. »

« À ce stade… la mort est mieux qu’être une femme célibataire au Nigeria. Groupe de gens arriérés. »

En effet, au Nigeria, la plupart des locataires refusent de mettre en location leurs maisons à des femmes seules et les raisons ont été révélées dans une enquête de la BBC.

En 2019, une étude a affirmé que les femmes sans mari, ni enfant, seraient plus heureuses et vivraient plus longtemps.

Les hommes devraient se marier pour améliorer leur bien-être, mais les femmes «ne devraient pas s’en inquiéter», selon un professeur de sciences du comportement qui affirme que les femmes non mariées et sans enfants sont les personnes les plus heureuses de la société.