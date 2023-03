La nouvelle stratégie de Sonko…détruire Macky à l’international

Le président Macky Sall devrait commencer à surveiller ses arrières. Son projet de troisième mandat risque de ne pas aboutir. S’il continue de s’en prendre aux membres de l’opposition, il ne verra pas sa chute venir. Pour cela, il peut compter sur Ousmane Sonko. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de mûrir ses stratégies pour éjecter le chef de l’Etat. Le maire de Ziguinchor internationalise son combat face au régime en place. Le pouvoir est sous les projecteurs, une moindre erreur sera fatale à Macky.

Le pouvoir recule face à l’avancée de Ousmane Sonko. Le pouvoir a choisi d’éviter la confrontation. Une stratégie qui a permis à Macky Sall de ne pas tomber dans le piège de Sonko. Mais pour certains observateurs, cette reculade du locataire du Palais est loin d’être une stratégie pour éviter le chaos. Le chef de l’Etat est soupçonné de soigner son image sur le plan international. En effet, Ousmane Sonko a réussi à peindre Macky Sall sous ses habits les plus sombres. Depuis quelques jours, le Sénégal est sous les projecteurs de la presse internationale.

Elle n’hésite plus à montrer toutes les dérives du pouvoir de Macky Sall. Les attaques du convoi de Ousmane Sonko sur la Corniche continuent d’alimenter les débats hors de nos frontières. L’arrestation de journalistes est devenue une accusation de plus contre le pouvoir. Mais à chaque fois que Macky et ses hommes se perdent sur cette voie, la presse internationale s’empare de l’affaire. Le cas du journaliste de Walf, Pape Ndiaye, en est un exemple frappant. Des journaux comme Le Figaro ont largement relaté l’information. Convaincue qu’il pourrait y avoir encore de bavures, cette même presse est présente aux manifestations de l’opposition initiées depuis le 14 mars.

Aux Parcelles Assainies, on a aperçu la presse américaine venue couvrir la manifestation de Yewwi Askan Wi. Voilà ce qui a fait reculer Macky Sall, le temps d’une journée. Ousmane Sonko veut à tout prix se sortir du piège anti-français. Et c’est Macky son bouc-émissaire. Sa Police et sa gendarmerie ne cessent de faire des bourdes. Alors que le cortège de Sonko rentrait à la cité Keur Gorgui après la manif aux Parcelles, on a vu le leader de Pastef et ses camarades se faire gazer. Des images devenues virales après une manifestation, pourtant, autorisée par le Préfet de Dakar…

Les barricades autour de la maison de Sonko sont dignes d’une dictature. Aucun juge n’a placé le maire de Ziguinchor sous résidence surveillée. Alors, il n’y a rien qui justifie un tel dispositif. Mais les images les plus scandaleuses sont celles de Guy Marius Sagna qui boite. Le député et sa collègue Rama Bodian ont été gazés et blessés par des tirs de lacrymogène. Des journalistes ont aussi été gazés. La Police n’a pas hésité à lancer des gaz lacrymogènes devant la clinique où l’administrateur du FRAPP a été interné.

En agissant ainsi, le locataire du Palais donne une très mauvaise image de sa gouvernance. Le Sénégal est réputé comme étant l’un des pays les plus démocrates. Entraver la liberté d’aller et de venir d’un adversaire politique ne serait pas très bien vu par les partenaires étrangers. Sonko a retourné la situation, il a fait de Macky Sall un leader anti-démocrate qui use de la force pour se débarrasser de ses adversaires gênants.

Cette stratégie de Ousmane Sonko fonctionne. Le leader de Pastef adresse, désormais, ses discours à la communauté internationale. Il ne rate plus la moindre occasion pour faire passer Macky Sall comme le méchant dans l’histoire. Quand Sonko parle de Macky, c’est pour le peindre sous ses habits d’apprenti-dictateur. Une image qui passe mal à l’international. Le chef de l’Etat est de plus en plus isolé. Ses alliés lui tournent le dos mais pas au détriment du patriote en chef. La presse française donne de plus en plus la parole au leader de l’opposition radicale.

Toute la communauté internationale surveille le Sénégal. Ousmane Sonko se construit une image positive après ses nombreux appels contre la France. A force de s’en prendre à lui et à ses partisans, Macky Sall facilite la tâche à son principal adversaire. A force de barricader Sonko et de gazer ses militants, le locataire du Palais verra son image se dégrader davantage. Une grosse erreur pour un génie politique. Le chef de l’Etat ouvre les portes du Palais à son pire ennemi. Sa chute sera brutale car toutes les manifestations spontanées de ce mercredi sont une manière de ternir son image à l’étranger.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru