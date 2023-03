Pr Kitane : « Les citoyens victimes d’un complot entre… »

De la religion à la politique : les citoyens victimes d’un complot entre les différents pouvoirs.

Ce pays court un risque énorme, on a beaucoup combattu pour rendre caducs les Ndigël politiques. Malheureusement en méditant sur le sort des Sénégalais on peut dire que les Grecs ont imaginé le supplice de Tantale, mais ce sont les Sénégalais qui le vivent. Un éternel retour à la case de départ : une histoire qui passe tout le temps à bégayer n’est pas apte à écrire les grandes destinées des peuples. Chaque fois que l’on croit avoir franchi le cap, on est ramené à la case de départ comme le rocher de Sisyphe tombe (à chaque tentative) sous son point avant même d’atteindre le sommet de la montagne.

Ce pays court un risque car le superflu prend la place du nécessaire. Nous avons aboli la République dans nos cœurs, nous avons des comportements qui ne trouvent aucune justification ni dans la religion ni dans la démocratie. Nos soupapes de protection ne doivent pas prendre part au sprint sans règle des gladiateurs, sinon l’abîme sera notre prochaine destination. Ne jouons pas avec la vie d’innocents et débrouillards citoyens ballotés entre la spiritualité débordante et la sécularisation résultant généralement d’une faillite des élites religieuses.

Ce pays court un risque car les chapelles sont devenues les locomotives des engagements politiques, la nation et la République sont reléguées au second plan. Les identités meurtrières ne sont jamais loin, elles sont nichées dans les tréfonds de la psychè humaine et n’attendent que l’occasion pour se manifester avec horreur. La politique est généralement leur lieu d’incubation lorsqu’elle faiblit ; car, en principe elle devrait être le levier de leur anéantissement.

Ce pays court un risque car le profane dicte sa loi au sacré ; pire il l’a désacralisé et jeté sur la terre blasphématoire de l’ignorance. Personne n’a le droit de fermer le destin des hommes alors que Dieu l’a ouvert. Prétendre que Macky a fait mieux que tous les autre, ça peut se comprendre, même si c’est discutable. Mais prétendre qu’il est meilleur que tous ceux qui n’ont pas encore géré, c’est fermer l’avenir et le destin d’un peuple : c’est inadmissible ! Laissons aux autres la chance de prouver ce qu’ils savent faire ; arrêtons de flatter des dirigeants en leur donnant droit à des excès que le bon Dieu leur a refusés. C’est en changeant qu’on change son destin, même si le risque de faire un mauvais choix est réel, c’est le prix de la souveraineté et de la démocrate.

Il faudrait que quelqu’un se charge de lire chaque matin à Macky Sall ce passage de la Voie de l’éloquence de l’Imam Ali :

« Dans sa lettre adressée Achtar à l’occasion de son investiture comme gouverneur de l’Egypte quand des troubles éclatèrent sous le mandat de Mohamed ibn Abi Bakr, l’imam à Ali lui donnait ce conseil :

« Ne rabâche pas, à tout bout de champ, tes bienfaits destinés à tes administrés, n’exagèrent point la portée de ton œuvre, ne fais pas suivre tes promesses par le contraire de ce que tu as promis. Le rabâchage annihile les bienfaits, l’exagération fait disparaître la vérité, les promesses non tenues te vaudront le mépris de Dieu et des hommes. Dieu a dit : « Dire ce que vous ne faites pas est grandement haïssable auprès de Dieu! »

Méfie-toi de la précipitation qui te pousse à régler les affaires avant leur terme, à les négliger alors qu’elles sont prêtes, à trancher alors qu’elles sont encore confuses, à tergiverser alors qu’elles sont claires. Donne à chaque affaire l’importance et la place qu’elle mérite. Prends garde de t’attribuer ce que les hommes ont de commun et ce en quoi ils sont égaux. Ne fais pas semblant de ne pas voir ce que tout le monde remarque, sinon le pouvoir te sera retiré pour être confié à un autre. Si tu le fais, les choses ne tarderont pas à se dévoiler et la vérité tranchera en faveur de l’opprimé. »

NON à une troisième candidature de Macky Sall

https://www.seneweb.com/news/Video/ziarra-annuelle-de-aere-lao-thierno-mada_n_404227.html

Alassane K KITANE