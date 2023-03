Macky revoit tous ses plans : remaniement imminent avec l’entrée de…

Les choses s’accélèrent au Palais. Le Président Macky Sall est décidé à engager le dernier combat pour la survie de son régime. Avec une opposition radicale qui représente une menace, le Président Macky Sall a décidé de tout changer autour de lui. Et une nouvelle donne l’oblige à faire un nettoyage profond au Palais, au gouvernement et dans les institutions de la place. Et les choses s’accélèrent. Après avoir changé ses numéros de téléphones pour être inaccessible à toute forme de pressions extérieures, le président Macky Sall s’apprête à opérer un remaniement du gouvernement avec l’entrée de nouveaux alliés…

Les choses s’accélèrent. Macky Sall va opérer un remaniement du gouvernement. Macky Sall n’a plus le temps. Il est menacé par l’opposition à quelques mois de l’élection présidentielle de 2024. Le dernier meeting de l’opposition aux Parcelles Assainies semble avoir fait des effets. Yewwi Askan Wi a profité de l’organisation de ce meeting pour procéder à une démonstration de force.

Et Macky Sall qui était dans une logique de remanier son gouvernement, veut faire accélérer les choses. Il est en train d’explorer toutes les voies possibles pour que son gouvernement puisse s’élargir. Cependant cela ne l’empêchera pas, de se débarrasser de tous ses ministres « encombrants ». Ceux-là qui sont impliqués dans de nombreux scandales et qui ternissent l’image du régime.

Macky Sall veut une équipe gouvernementale séduisante aux yeux des Sénégalais, et qui les rassure. Et, il a trouvé la bonne recette. Le Président de la République Macky Sall a un nouvel allié qui n’est autre que le « Gloria » tant attendu. En effet, les négociations entre Macky Sall et les Wade ont abouti. Elles ont été menées par un leader politique, ancien Président d’institution qui se trouve en ce moment à Doha. Et c’est la seule raison qui a poussé le Président à changer ses numéros de téléphones portables…

Selon les informations de xibaaru, Karim Wade doit rentrer au plus tard en juin. D’ici à ce que la loi d’amnistie entre en vigueur par son vote à l’Assemblée nationale. Ce qui ne va pas empêcher toutefois que des Karimistes et des libéraux d’entrer dans le nouveau gouvernement que se prépare à mettre sur place Macky Sall. Une véritable surprise pour les Sénégalais. Mais aussi un véritable coup de massue porté à l’opposition qui n’a pas pu voir venir.

C’est ce que Macky Sall cherche. Donner un coup à l’opposition qui va le rendre totalement groggy. Et sur ce plan-là, il est en train de réussir. L’opposition va avoir en face d’elle, une équipe très redoutable rompue à la tâche et qui va lui créer des misères. En effet, avec cette alliance Wallu-Benno Bokk Yaakaar, celle-ci deviendra alors la première force politique au Sénégal et ira ensemble à la présidentielle de 2024 avec Macky Sall comme candidat et Karim Wade comme dauphin.

Qui pourra faire face à un tel duo ? Personne dans l’opposition. Les libéraux restent dans leur logique. Conserver le pouvoir pendant au moins 50 ans. Et les libéraux sont conscients que désunis, ils ne parviendront jamais à atteindre un tel objectif. D’autant que l’opposition devient menaçante et ne compte rien lâcher pour parvenir à faire chuter Macky Sall. Les libéraux veulent éradiquer la menace.

L’opposition au pouvoir, ce sera alors la descente aux enfers pour les libéraux. En effet, ils auront du mal à se relever d’un tel revers et vont être affaiblis, une bonne fois pour toutes. Cela Macky Sall ne le veut guère, encore moins Me Abdoulaye Wade qui rêve de voir son fils Karim Wade diriger un jour le Sénégal. Et aujourd’hui Macky qui cherche un troisième mandat, est aussi celui qui pourra faciliter l’accession de Karim Wade à la magistrature suprême.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn