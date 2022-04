Voici la personne qui sera « sacrifiée » dans l’affaire Sonko-Adji Sarr…

L’affaire Sweet Beauty n’a toujours pas encore livré tous ses secrets. Cette affaire qui oppose Ousmane Sonko et Adji Sarr n’a jamais fait autant de bruit depuis les évènements de mars dernier. Depuis des jours, la presse sénégalaise et les réseaux sociaux ont fait de ce dossier leur choux gras notamment avec les audios fuités entre Adji Sarr et Mamour Diallo. Désormais, les partisans du leader de Pastef semblent détenir un bon filon pour développer la thèse du complot. Traîné dans la boue, le régime a trouvé son agneau à sacrifier.

Le nouveau Doyen des juges accélère le pas dans le dossier Adji Sarr Sonko. Maham Diallo continue d’auditionner toutes les personnes qui sont mêlées à cette affaire. Une confrontation est attendue cette semaine entre la victime présumée et la propriétaire du salon où le viol s’est déroulé. Le principal concerné attend toujours son audition. Mais en attendant, Ousmane Sonko vaque librement à ses occupations de nouveau maire

Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas trop de soucis à se faire. Ses « avocats » du net sont en train de le blanchir. Leur modus operandi est simple : trouver les « comploteurs » et les exposer au grand public. Une méthode qui commence à fonctionner depuis la publication d’un enregistrement sonore où Mamour Diallo promettait à Adji Sarr un passeport. Cet audio « innocente » Sonko devant l’opinion mais non devant la justice.

Par contre cet élément sonore place l’ancien directeur des Impôts et Domaines, mais aussi tout le régime de Macky Sall dans une situation très inconfortable. Soupçonné depuis le début de cette affaire, cet audio place Mamour Diallo « au cœur d’un complot ». Après l’affaire des 94 milliards, il est ainsi au creux de la vague. Car celui qui ne dit rien consent. Et Mamour Diallo n’a pas encore démenti l’audio qui circule depuis des jours. Pire, il est plongé dans un silence total.

Actuellement Mamour Diallo devient trop encombrant pour la mouvance présidentielle qui risque de s’en débarrasser pour sauver la face avant les prochaines élections. Cet enregistrement, même s’il ne disculpe pas Sonko, pose un gros problème pour le président Macky Sall et son gouvernement. Depuis l’éclatement de cette affaire, les pro-Sonko tente vaille que vaille de prouver que le régime de Macky Sall est responsable de cette affaire. C’est dans cet imbroglio qu’apparaît cet enregistrement qui change complètement la donne.

Alors pour sauver les meubles, les analystes politiques avancent que le régime pourrait lâcher Mamour Diallo qui a commis une erreur monumentale. D’ailleurs, depuis que cet enregistrement audio est diffusé sur les réseaux sociaux, rares sont les membres de Benno Bokk Yakaar qui prennent la défense de Mamour Diallo. Ils ont subitement disparu des radars laissant l’ancien directeur des Domaines payer les pots cassés. Et Mamour risque d’être lâché par le président de son parti et toute la coalition Benno bokk Yaakaar

Mais si réellement il y a un « complot » comme le prétendent les patriotes, Mamour Diallo pourrait devenir un danger pour Ousmane Sonko, son ennemi juré et pour le pouvoir. Car s’il y a un complot, Mamour Diallo en sait plus que Pastef ne le pense. Et s’il se met à déballer, des têtes risquent de tomber des deux bords. Alors on peut le dire sans se tromper, l’affaire « Sweet Beauty » est loin de connaître une fin.

Mamour Diallo serait-il le seul du régime à avoir des relations avec la victime Adji Sarr ? Le camp du pouvoir gagnerait à ce que Mamour Diallo soit loin de ce dossier ou la ferme sinon le complot ne ferait aucun doute.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru