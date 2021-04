La situation à la plage de Yoff est désastreuse et désolante. L’eau des égouts, les poubelles des riverains et les déchets des mécaniciens sont déversés sur la plage et parfois même directement sur la mer. Des installations anarchiques sont posées sur les trottoirs où les piétons sont supposés marcher. Des chevaux sont partout et salissent les lieux publics. C’est un internaute qui a sonné l’alerte.

Regardez les images qu’il a pris :