Ismaila Madior Fall s’est prononcé sur les nombreux cas d’arrestations d’opposants, d’activistes et de journalistes notés, ces derniers temps au Sénégal. Le ministre de la Justice a tenté de dédramatisé la situation expliquant qu’il y a des arrestations dans tous les pays du monde. Selon lui, il est incontestable que notre pays est respectueux des droits humains.

« Aujourd’hui, tous les organismes internationaux qui classement les pays nous donnent toujours une place très honorable », a-t-il indiqué. Et d’ajouter: « vous ne pouvez pas me citer un seul pays du monde où il y a zéro arrestation. Un Etat c’est le respect des droits fondamentaux. Mais quand il y a des fauteurs de troubles on les arrête ».

Ismaila Madior Fall fait savoir que « quand des individus violent la loi, troublent l’ordre public on les arrête et on les Juge. La Police, la justice et la Gendarmerie servent à cela. À traquer les fauteurs de troubles, à ceux qui veulent violer les lois et à les juger selon les principes respectueux des droits humains ».