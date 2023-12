La police nationale prendra part à la 31eme édition de la foire internationale de Dakar. La direction de l’autonomisation du fichier (DAF) et la direction de la police des étrangers et titres de voyage (DPETV) seront déployées du 17 au 31 décembre au CICES dans le but de faciliter l’obtention de la carte nationale d’identité et le renouvellement du passeport. À cet effet, les populations sont invitées à aller visiter ses stands au pavillon brun, lit-on dans un communiqué de la Police nationale.