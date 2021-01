La sentence est tombée pour « 10.000 Problèmes » !

La sentence vient à l’instant de tomber pour « 10.000 Problèmes ». De son vrai nom Mouhamadane Fall, né en 1975, artiste peintre, il était devant la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar, ce matin. Il est est poursuivit des délits de provocation directe à un attroupement non armé, manifestation non autorisée sur la voie publique et violation du couvre feu.

Devant la barre, l’accusé n’a pas nié les faits. Il déclare qu’il est descendu sur le terrain au moment du couvre feu. Et qu’il a fait une vidéo en live sur Instagram : « Nous en avons marre du couvre feu, les sénégalais en ont marre », a-t-il déclaré. Avant d’accuser les sites internet d’avoir publier de fausses informations. Car selon lui il était seul et non accompagné. « C’est la première et la dernière fois que je descendrais pour manifester », regrette Mouhamadane Fall.

Le procureur qui trouve que « 10000 Problèmes » est coupable a demandé une peine d’un an de prison ferme pour l’artiste. Cependant l’avocat de la défense qui dit que son client n’est pas l’initiateur de la manifestation si bien qu’il a violé le couvre feu a demandé aux juges de condamner son client à une peine clémente.

Finalement Mouhamadane Fall, alias, « 10000 Problèmes » est condamné à 3 mois assorti de sursis.

Fatou Boundaw Manga (Stagiaire) pour Xibaaru