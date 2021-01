Grand déballage de Me Moussa Diop sur Boun Khatab Sylla…ce mardi

Me Moussa Diop a donné rendez-vous à la presse aujourd’hui pour dit-il apporter une réponse documentée aux allégations de son successeur. Selon Source A, qui donne l’avant-goût de cette face à face à la presse, l’ancien Dg de Dakar Dem Dikk va évoquer l’affaire du nouveau véhicule de fonction d’Oumar Boun Khatab Sylla. Il va aussi porter une lourde charge contre une société d’hydrocarbure et le nouveau DG sur un marché de 6 milliards. Me Diop promet de tout dire sur le restaurant géré par son épouse.