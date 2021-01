Dénouement heureux dans la disparition de Léna Guèye. La jeune fille, portée disparue depuis le samedi 2 janvier 2021, a été finalement retrouvée, informe Libération. Âgée de 16 ans et domiciliée à Nord-Foire, elle est élève dans une école de formation en hôtellerie. Elle était partie acheter de la viande à la boucherie, vers 17h, et n’est plus revenue chez elle.