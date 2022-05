Pas de sécurité sans l’Armée…par Serigne Mbacké Ndiaye

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle dit-on. Alors qu’attend le Ministre de l’intérieur pour intégrer l’Armée dans le dispositif sécuritaire ? Qu’on ne me dise pas que ce n’est pas le rôle de armée. Il faut faut sortir de ces dispositions archaïques pour s’adapter aux réalités actuelles.

Le Président SENGHOR en visionnaire avait lancé le concept « Armée Nation » qui explique que les Médecins militaires soient dans nos hôpitaux au grand bonheur des patients, que le Groupement du Génie construise des routes, ponts et autres à la satisfaction de nos populations.

Au nom de cette même logique impliquons les militaires dans le sécurisation des personnes et de leurs biens.

Nul ne doute de l’efficacité de notre police et de notre Gendarmerie, mais leur nombre est insuffisant. Si l on y ajoute le manque d’électrification de beaucoup de localité, les routes non bitumées qu empruntent les agresseurs après leurs forfaits ect… on comprend que la tâche soit très difficile pour la police et la Gendarmerie.

Je demeure convaincu que la présence, même dissuasive, des militaires dans les zones sensibles réduirait sensiblement les agressions. Il savoir faire un bon usage des Lois et règlements qui ne sont conçus que pour servir nos populations.

A SITUATION EXCEPTIONNELLE MESURE EXCEPTIONNELLE

Serigne Mbacké Ndiaye