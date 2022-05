Aliou Sow : « Respect à Idrissa Gana Guèye… »

Nul ne doit accepter de subir la volonté des autres au détriment de sa propre foi et de ses intimes convictions.

IGG est un footballeur professionnel et non un agent marketing d’une cause non conforme à ses convictions.

Il mérite le soutien du peuple sénégalais et doit être défendu partout où d’autres l’attaquent.

C’est quoi ce refus du droit à la différence?

Vous voulez qu’il tolère ou fasse la promotion de causes qu’il ne partage et vous ne tolérez pas qu’il puisse dire NON à vos choix!

C’est quelle démocratie ça ?

A sa place, même si je dois être renvoyé de PSG, je ne varierai pas dans mes positions.

Quelle est la position de la FIFA sur de pareilles politiques sportives ?

Par Aliou Sow