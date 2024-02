La stratégie nationale d’insertion Professionnelle réactualisée

Soixante douze heures ont été mobilisés pour la reactualisation de la stratégie nationale d’insertion professionnelle. L’activité tenue par la Direction de l’Insertion dans la commune de Popenguine – Ndayane a duré trois jours ( du 01au 03 février 2024).

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la rencontre, le Directeur de l’Insertion a beaucoup insisté sur l’importance des travaux de cette activité. Au nom de Madame le Ministre Mariama SARR, Monsieur Abdou Rahmane LY a également rappelé que si la SNIP est arrimée au programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes Xeyu Ndaw ñi (2021 – 2023), c’est parce que le gouvernement du Président Macky SAll en général et le Ministère de la Formation Professionnelle de l’Apprentissage et de l’Insertion en particulier, sont plus qu’engagés à régler la question de l’emploi et l’insertion des jeunes.

Sous la supervision et avec l’orientation du consultant, les travaux de groupe ont permis d’améliorer le document qui au finish va faciliter la prise de décisions des autorités.

