Présidentielle reportée : Le PDS-Bignona prend acte et demande le retour de Karim Wade

Au lendemain de l’adresse à la nation du Chef de l’Etat Macky Sall, qui a annoncé le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 Février prochain, la fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Bignona s’est réunie en assemblée générale restreinte ce Dimanche pour apprécier la nouvelle situation politique du pays. Autour de leur secrétaire général, le Dr Tito Tamba, les libéraux de Bignona ont pris acte de la décision du Président Macky Sall, et sont en phase avec les procédures engagées par le groupe parlementaire liberté, démocratie et changement.

Par conséquent, les partisans de Karim Wade se réjouissent de cette victoire obtenue mais pour eux, le combat ne fait que commencé. Ils exigent donc que la procédure aille jusqu’à son terme afin que toute la lumière soit faite sur ce qui s’est réellement passé au conseil constitutionnel et pour cela, les libéraux de Bignona demandent à la commission d’enquête d’user de tous ses pouvoirs pour édifier les sénégalais et la communauté internationale sur cette affaire qu’ils jugent « scandaleuse qui a fini de ternir l’image de notre démocratie ».

Mieux, Tito Tamba et ses camarades demandent aux députés de suivre les pas du bureau de l’assemblée nationale en votant pour le report de la présidentielle pour six (6) mois au maximum. Les libéraux de Bignona militent ainsi pour « une élection libre, crédible, transparente et inclusive ».

Par conséquent, ils demandent aux militants de rester mobilisés et concentrés sur le seul combat qui mérite d’être porté, « se battre pour que Karim Wade participe à l’élection présidentielle et qu’il soit élu Président du Sénégal ». Cependant, pour remobiliser davantage les militants et les sénégalais autour de ce projet, les libéraux de Bignona demandent à Karim Wade de rentrer au Sénégal pour donner plus d’espoir au peuple.

En plus du Dr Tito Tamba, cette rencontre a battu le rappel des troupes des différents responsables. On peut citer parmi eux, l’ancien président de communauté rurale de Oulampane Boubacar Bodian, l’ancien Maire de Karthiack, El Hadji Badji, l’actuel Maire de Coubalan, Mamadou Lamine Soro, les responsables des femmes et de l’union des jeunesse travaillistes libérales (UJTL) entre autres.

L.Badiane pour Xibaaru