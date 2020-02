La présumée meurtrière du bébé volé et poignardé, mise aux arrêts : Ngor Senghor, c’est le nom du bébé d’un an volé et poignardé à mort à Niakhar (Fatick) jeudi dernier. Selon la Rfm, la présumée meurtrière a été arrêtée par la gendarmerie de Fatick. Elle s’appelle Miya Ndiaye et est âgée d’une vingtaine d’années.