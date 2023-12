La victoire au 1er tour d’Amadou Ba se dessine…Macky fait le job

Amadou Ba sera le prochain Président de la République. Il franchira les portes du Palais au 1er tour du scrutin. Ses adversaires ne verront rien venir. L’opposition compte sur un second tour pour terrasser le candidat du pouvoir. Mais c’est sans compter avec un certain Macky Sall qui a balisé le terrain pour son poulain Amadou Ba. Le président Macky Sall a fait le job. Il a mis hors d’état de nuire tous ses adversaires. Et ces derniers qui pouvaient faire obstacle à Amadou Ba sont tous hors-jeu. Ousmane Sonko en prison, Khalifa Sall menacé et Karim Wade incertain…

La voie est toute tracée pour Amadou Ba qui se dirige vers une victoire nette dès le premier tour de l’élection présidentielle de février 2024. Macky Sall s’est juré de faire tout pour que son candidat passe dès le premier tour. Les adversaires qui pouvaient se montrer les plus dangereux face à Amadou Ba, présentent des handicaps. Ousmane Sonko, même si ses partisans jubilent après la décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Dakar ordonnant sa réintégration des listes électorales, est diminué par les scandales. L’Etat a introduit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême pour casser ce verdict.

Ousmane Sonko n’est pas encore sorti de l’auberge. Khalifa Sall non plus. Il y a toujours l’incertitude qui règne sur la validité ou non de sa candidature. Il y a également sa situation de banni dans l’opposition notamment au sein de Yewwi Askan Wi. Isolé, Khalifa Sall, s’il participe à l’élection présidentielle, n’aura aucune chance de compter sur des soutiens de taille de la part de l’opposition. Il va se retrouver bien seul.

Quant à Krim Wade, personne ne peut avancer avec certitude qu’il rentrera au Sénégal et battra campagne. C’est l’incertitude qui plane sur sa candidature. On le dit en froid avec certains responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) qu’il accuserait d’avoir détourné une partie des fonds qu’il leur envoyait depuis le Qatar pour préparer sa campagne. De toutes les façons, Karim Wade est resté bien loin du Sénégal pour trouver une adhésion populaire à sa candidature s’il se présente.

L’autre handicap que présente Karim Wade, c’est sa difficulté qu’il a pour communiquer. Karim Wade ne connait pas les difficultés que connaissent les Sénégalais des profondeurs. Il est trop coupé des réalités du peuple. C’est pourquoi même si sa candidature venait à être maintenue, elle n’aura pas cet élan populaire, malgré la capacité de mobilisation du PDS.

Les autres candidats annoncés dans l’opposition ne peuvent guère quant à eux faire le poids face au candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ils sont beaucoup plus des candidats « yoobaléma ». Ils n’ont aucune capacité de mobilisation et n’ont pas une grande envergure au plan national. La plupart, qui sont des membres de Yewwi Askan Wi ne comptaient que sur l’ex-Pastef et sur Ousmane Sonko pour voir les populations se mobiliser derrière eux.

Amadou Ba ne doit pas dormir certes sur ses lauriers, mais on peut dire que le plus difficile a été effectué pour lui. Il n’y a pas des candidats de taille qui se dresseront face à lui pour l’empêcher de passer dès le premier tour. D’autant qu’il a un bilan à défendre devant les électeurs. C’est le bilan du Président de la République Macky Sall durant ses douze ans de règne. Sous Macky Sall, de nombreuses infrastructures sont sorties des chantiers ou sont en cours de l’être.

Il y a aussi l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, prévue au cours de l’année 2024. Ce sera doute un grand tournant pour faire entrer le Sénégal dans le rang des pays émergents. Et pour ce tournant, les Sénégalais n’accepteront jamais que le pays soit dirigé par des mains inexpérimentées. Un autre atout donc pour Amadou Ba qui a tout pour être le prochain Président de la République du Sénégal en remportant l’élection de février 2024, dès le premier tour.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn