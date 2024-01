Revue de Presse : la victoire du Sénégal face au Cameroun à la CAN…à la UNE

La victoire du Sénégal, 3-0, face au Cameroun en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), synonyme de qualification en 8ème de finale est largement commentée par les quotidiens du samedi 20 janvier 2024.

Le Soleil salue ‘’Les Lions dompteurs’’ ave ce message du chef de l’Etat : ‘’Immense bravo (…) pour cette qualification méritée en 8èmes de finale (…) Continuez à représenter dignement le Sénégal sur le terrain. Allez plus loin !’’.

‘’Les vrais Lions se qualifient en 8ème de finale’’, selon Vox Populi. Le quotidien parle de « démonstration de force des Lions’’.

Le journal L’As met en exergue ‘’l’attaque en puissance des Lions’’. ‘’Une attaque de feu, un milieu de luxe, Aliou Cissé fait l’unanimité’’, dit Les Echos.

‘’Avec un statut de champion d’Afrique à conserver, les Lions du Sénégal ont dominé les indomptables du Cameroun lors de leur 2e sortie en phase de groupe du C. Les choses ont changé entre le Sénégal et le Cameroun, la tendance s’est inversée durant la 34e édition de la coupe d’Afrique, c’est-à- dire 34 ans après la dernière victoire des Lions en phase finale de coupe d’Afrique des nations en 1990 en Algérie (1-0). Face aux Lions Indomptables, ceux du Sénégal ont été très conquérants’’, écrit L’Info.

Selon L’Observateur, ‘’les prières du vendredi des Sénégalais ont été exaucées’’’. ‘’Et voilà les rôles du bourreau et de victime complétement inversés. La glace rompue, le Sénégal se colle la mine du bourreau et prend sa revanche sur un adversaire qui sait lui faire mal. Rigobert Song, sélectionneur des Lions Indomptables, avait pourtant averti, après le match nul contre la Guinée, que son Cameroun est une bête blessée dont on devra craindre.

Mais, il n’en est rien. Puisqu’hier soir, dans un stade Charles Konan-Banny plein et en extase, le Sénégal a dompté le Cameroun (3-1) pour forcer le pas- sage en huitième de finale de la Coupe d’Afrique 2023’’, souligne L’Obs.

Pour Le Quotidien, « il y avait un seul Lion sur le terrain ». ‘’Dans un match bien maîtrisé, le Sénégal s’est imposé logiquement devant le Cameroun (3-1) hier, validant du coup son billet pour les 8es de finale de la Can 2023. Finalement, le +duel des Lions+ n’a eu lieu car, en fait, il y avait un seul Lion sur la pelouse du Stade de Yamoussoukro’’, écrit le journal.

« 34 ans de misère effacées ! », s’exclame WalfQuotidien à la Une. « Le Sénégal signe ainsi une victoire prestigieuse et répare une anomalie de 34 ans. Et pour cause, les Lions n’avaient plus battu (2-0) l’adversaire depuis le 6 mars 1990 dans une Coupe d’Afrique des Nations. C’était en Algérie. Le chat noir, qui poursuivait les Champions d’Afrique éliminés au premier tour depuis 2010, a été aussi vaincu », note Walf.

Source APS