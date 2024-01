Les faucons du Palais derrière Karim Wade pour abattre…Amadou Ba

C’est la guerre totale entre le candidat Amadou Ba et le Palais de la République. Des faucons qui n’ont jamais été d’accord avec le choix d’Amadou Ba comme candidat de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar veulent, à 34 jours du scrutin, renverser la tendance. Et ils prennent comme « arme » de guerre, l’ancien ennemi et nouvel allié, Karim Wade, pour déstabiliser Amadou Ba. Xibaaru vous dit tout sur les manigances et manipulations d’un faucon en chef du Palais qui a pris la décision de « bousiller » Amadou Ba…

Décidément, ce faucon en chef du Palais de la République est tenace dans la lutte qu’il mène contre Amadou Ba. Il est prêt à lui mener la guerre n’importe où, et il n’hésite à utiliser toutes sortes d’armes. Lorsque, Amadou Ba était à l’époque ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, il l’avait combattu de toutes ses forces au point que celui-ci avait été renvoyé au ministère des Affaires étrangères.

Ce qui ne lui avait pas fait lâcher prise, au contraire, il continuera à activer ses pions pour qu’ils s’en prennent violemment à Amadou Ba. Finalement, Amadou Ba va finir par perdre sa place au sein du gouvernement. Seulement Macky Sall qui s’est finalement rendu compte à quel point qu’il avait été induit en erreur sur le cas Amadou Ba, avait fini par réhabiliter ce dernier en le nommant coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar d’abord, ensuite Premier ministre du gouvernement, et maintenant cerise sur le gâteau, il fait de lui le candidat officiel de la mouvance présidentielle à l’élection du 25 février prochain.

Tout ceci ne fait pas abdiquer le faucon en chef. Après avoir épuisé toutes ses batteries pour mettre des bâtons dans les roues d’Amadou Ba, voilà qu’il est en train d’abattre ce qui semble être sa dernière carte. Sa sournoiserie à l’endroit d’Amadou Ba, le pousse à utiliser Karim Wade contre le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Qui a déjà entendu Karim Wade accuser un politicien ou quelconque personne ? Jamais de sa vie de politicien, l’on a entendu Karim Wade critiquer quelqu’un.

On sait que Karim Wade n’aime pas Idrissa Seck. Ce dernier est devenu l’ennemi à vie de Karim Wade depuis qu’il a qualifié Abdoulaye Wade d’être « ancien spermatozoïde et futur cadavre ». Mais rien ne prédestinait Karim Wade comme un accusateur du champ politique. Qu’est qui s’est passé donc pour qu’il s’en prenne de cette manière à Amadou Ba ? Karim Wade a été grossièrement floué par le faucon en chef qui a juré d’obtenir la peau d’Amadou Ba quels que soient les moyens qu’il lui en coûte.

Karim Wade, pour la première fois, s’en prend ouvertement à un homme politique. Il vient d’accuser Amadou Ba d’être celui qui est derrière le débat sur sa nationalité française dont la renonciation vient d’être acté par le premier ministre Homosexuel de France, Gabriel Attal. Bizarre ! Bizarre ! Serait-ce une simple coïncidence ? Que non. Quelqu’un est derrière tout ça. Selon nos sources, un ancien faucon active le « tout sauf Amadou Ba ».

Et toujours selon nos sources, Karim Wade serait mêlé au complot de liquidation d’Amadou Ba. On lui aurait convaincu de s’en prendre frontalement à Amadou Ba qui serait son ennemi numéro 1 dans la course à l’élection présidentielle. On lui a raconté toutes sortes de monstruosités à l’encontre d’Amadou Ba. Le faucon en chef a agi. Il a réussi son coup en montant Karim Wade contre Amadou Ba.

Macky est-il au courant ? Le président Macky Sall est certes l’homme le plus renseigné du Sénégal. Mais que gagne-t-il en bouchant sa seule porte de sortie ? Absolument rien ! Macky Sall lui-même est la victime de Sonko. Seulement, il est victime des complots que ne cessent de poser le comploteur et faucon en chef. Ce dernier est aussi nocif que tous les adversaires ultras radicaux de Macky Sall.

Il est prêt à tout rien que pour barrer la route à Amadou Ba et contrarier Macky Sall dans sa volonté qui est de faire élire son Premier ministre pour devenir son successeur au Palais de la République.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn