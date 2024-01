Comment Macky Sall a berné les 41 candidats recalés…

Le président Macky Sall reste un génie politique. Depuis qu’il a accédé au pouvoir, il est en train de jouer avec l’opposition. Pendant ces douze années au pouvoir, il a réduit cette opposition à sa plus simple expression. Une seule poche de résistance a été notée du côté de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le génie politique a poursuivi cette même opposition. N’étant pas candidat, il a été un appât parfait pour la bande à Mimi Touré qui s’est laissée berner comme des novices politiques. Désormais, ils sont réduits à quémander l’aide de leur «pire» adversaire.

Amadou Ba semble avoir la voie libre en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Beaucoup de gros calibres ont été recalés au premier tour par le Conseil constitutionnel. Il s’agit des leaders réunis autour du «collectif de la quarantaine de candidats aux dossiers de parrainage invalides». Aminata Touré semble être la tête de proue de ce collectif. Si cette bande de copains s’est fait éjecter de la course présidentielle, Macky Sall y a joué un grand rôle. Contrairement à ce qui se dit, il n’a pas eu besoin de tordre la main aux sept (7) sages. Il a donné à ces leaders un os à ronger. Et ils ont sauté dessus.

Aidé par une société civile, avec un agenda caché, les recalés ont concentré toute leur énergie sur la question du troisième mandat. Chassé de Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré a passé tout son temps à lutter contre le mandat de trop de son ancien mentor. A chaque fois que cette question était soulevée, Mimi accélérait la cadence. Elle est allée rejoindre l’opposition radicale. Mais elle n’était pas la seule. La majorité des recalés ont voulu faire croire aux sénégalais que Macky Sall allait forcer un mandat moralement impossible. C’est ainsi que la «Plateforme contre un troisième mandat du président Macky Sall» voit le jour.

En véritable tacticien, Macky Sall a attendu le dernier moment pour se retirer de la course et lancer Amadou Ba. C’est là que commencent les problèmes de ses recalés. Le président hors de la course, la bande à Mimi Touré n’avait plus de programme pour poursuivre la course présidentielle. Alors, la quarantaine de recalés à continuer de tirer sur un président sortant. Le locataire du Palais a accepté de divertir ces recalés. Même pour aller chercher le parrainage, ils ont continué à s’en prendre à leur adversaires. Sauf que Macky était déjà hors jeu.

Mais quand on n’a pas de programme politique, on tire sur tout et n’importe quoi. Une candidate comme Anta Babacar Ngom a su éviter le piège. Elle est allée faire le tour du Sénégal pour convaincre son électorat. Au même moment, les politiques classiques ont continué à s’en prendre au régime en place. Une stratégie signée par le président Macky Sall. Il a fait exprès de garder le suspens jusqu’au dernier moment. Ce qui a tué beaucoup de leaders en carton. A les voir se ruer derrière Ousmane Sonko, on sent qu’ils ont voulu profiter de l’électorat des patriotes.

Désormais, la quarantaine de recalés frappent à la porte de Macky Sall. Incapables d’avoir des parrainages, ils demandent au président sortant d’interférer dans le processus électoral. Le collectif souhaiterait que le président du conseil supérieur de la magistrature repousse le scrutin. Sûrement pour leur donner une seconde chance. Des têtes vides de Benno semblent appuyer cette stratégie du report. Mais c’est chose impossible. Le processus suit son cours. Et ce samedi, les sénégalais vont avoir la liste définitive des candidats qui vont se disputer le trône de Macky.

Cette élection démontre ô combien le chef de l’Etat est une «bête» politique. Pur produit de Me Abdoulaye Wade, il a su faire face à l’opposition la plus hostile. Macky a tenu bon jusqu’au dernier moment. Si Amadou Ba suit les traces de son mentor, il pourra faire face à ses adversaires. La politique classique est révolue. On a beau dire, Ousmane Sonko a changé les mentalités. Il faut savoir s’adapter, comme l’a fait Macky Sall pendant douze ans, pour survivre à la vague révolutionnaire des patriotes. Ainsi, les leaders en course peuvent éviter le sort des recalés.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru