Samba Ndong : « le président Macky Sall est un génie »

La Politique de décentralisation

( par samba Ndong)*

La vision politique du Président Macky Sall dépasse les ondes de l’entendement des politiciens de son temps. Macky Sall surpasse ses homologues de sa vision et de son programme politique et brille firmament.

Le Président Macky Sall est un génie.

La création du HCCT en est une illustration séduisante.

La Politique Développement des pôles-territoires du président Macky Sall mettra une bonne maîtrise des agglomérations , Des métropoles , Des villes secondaires et des centres relais.

Amélioration de la cohérence territoriale.

Jadis , le développement des territoires était handicapé par des problématiques d’incohérences liées principalement au découpage et limites territoriales , au mode de gouvernance et au déficit de coopération entre acteurs territoriaux. Ces incohérences constituaient des obstacles notables pour une bonne gouvernance territoriale et l’émergence de territoires viables.

Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall sous sa vision éclairée et sa maîtrise parfaite de la gestion des collectivités territoriales et le rôle que ces dernières doivent jouer dans la gestation des agglomérations urbaines, des métropoles et des pôles de développement, il était impératif de mettre en marche l’acte III de la décentralisation.

Ainsi, pour mettre en œuvre la vision de l’acte III de la décentralisation, le président Macky Sall nous a instruit un impératif qui consiste à améliorer la cohérence territoriale.

Trois objectifs spécifiques permettront d’atteindre cette orientation stratégique:

Assurer une bonne organisation territoriale ;

Améliorer le cadre de gouvernance territoriale au niveau des métropoles ;

Assurer une meilleure prise en charge des problématiques territoriales.

Nous ( le HCCT, commission de développement des pôles-territoires) , nous allons militer rigoureusement pour renforcer le cadre de gouvernance territoriale.

Le cadre de gouvernance renvoie à l’organisation et aux interrelations entre les différentes catégories d’acteurs territoriaux, c’est-à-dire les jeux d’acteurs dans la gestion des collectivités territoriales et le pilotage de l’action publique. En effet, au Sénégal malgré les réformes de 1960-1964-1966 , de 72 et 74 de décentralisation, le cadre de gouvernance territoriale était confronté à un certain nombre de faiblesse en lien , à la fois , avec le nombre d’échelles de gouvernance et d’acteurs et le manque de lisibilité et de cohérence dans la définition et la répartition des compétences entre les acteurs et les échelles de gouvernance.

Cette situation entravait l’efficacité de l’action publique et posait ainsi des enjeux d’amélioration du cadre juridique et réglementaire, d’efficience et d’efficacité dans la gestion des collectivités territoriales et l’exercice des compétences transférées.

Ainsi, pour réaliser l’orientation stratégique « Renforcer le cadre de gouvernance territoriale », nous ( membres du HCCT) nous devons réaliser les objectifs spécifiques suivants:

Asseoir une gestion efficiente et transparente des collectivités territoriales ;

Assurer une meilleure efficacité de l’action publique territoriale.

Au HCCT, nous , les membres de la commission développement des pôles-territoires, nous allons renforcer les capacités d’interventions des acteurs territoriaux.

Le renforcement des capacités d’interventions des acteurs territoriaux s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des mécanismes de financement du développement territorial et la gouvernance budgétaire. Elle est définie en référence à l’insuffisance des moyens financiers, techniques et humains des collectivités territoriales qui entrave leur capacité à prendre en charge les compétences transférées et la fourniture des services publics.

C’est ainsi que l’atteinte des objectifs spécifiques suivants concourt au renforcement des capacités d’intervention des acteurs territoriaux.

Sous la bénédiction de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, nous allons :

Renforcer le financement des collectivités territoriales ;

Renforcer les capacités techniques et managériales des acteurs territoriaux.

La commission développement des pôles-territoires, assurera une bonne maîtrise de l’information territoriale.

La disponibilité d’une information territoriale fiable et actualisée constitue un préalable pour bien piloter le développement des territoires. Avec l’option de la territorialisation qui fonde l’orientation des politiques publiques, la maîtrise de l’information territoriale constitue une étape essentielle dans la construction de territoires fonctionnels , l’amélioration de leur gestion de pilotage de l’action publique.

Pour assurer une bonne maîtrise de l’information territoriale, nous allons faire le tout pour atteindre les objectifs spécifiques suivants :

Promouvoir la production et la mise à jour de l’information territoriale.

Faciliter et réglementer le partage de l’information territoriale .

Pour la mise en œuvre de la vision et des orientations de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, 209 actions structurantes d’aménagement et de développement territorial sont en marche, dont les grandes lignes sont les suivantes :

La hiérarchie fonctionnelle des établissements humains :un outil pour l’équité territoriale et l’amélioration du cadre de vie des populations.

L’érection de métropoles d’équilibre pour décongestionner Dakar et promouvoir l’émergence de pôles de développement à l’intérieur du pays .

Les Grandes affectations du territoire pour orienter les interventions structurantes de l’État, valoriser le territoire et protéger les zones sensibles ;

Les centres secondaires stratégiques: échelon de base pour la valorisation des ressources et l’industrialisation du pays .

Les infrastructures de transport :mailler le territoire par un réseau multimodal performant;

Les infrastructures énergétiques : Préparer le territoire à l’ère du pétrole et du gaz.

La maîtrise de l’eau : pour exploiter le potentiel agricole du pays ;

Amélioration du capital humain par une formation professionnelle de qualité ;

La promotion d’une industrie moderne axée sur la valorisation des ressources et potentialités locales.

Avec la pertinence de la vision de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et la gestion de la politique de l’urbanisme 6 niveaux structurants sont identifiés :

La métropole internationale ,les métropoles d’équilibre, les métropoles Régionales, les villes secondaires et les centres – relais ( de niveau 1 et 2)

Honorable Samba Ndong, Président de la commission développement des pôles-territoires, Responsable politique Apr Biscuiterie et Coordonnateur Nationale de la COJECAR (Convergence des Jeunes Cadres Républicains)