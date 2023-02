And Gueusseum dénonce les dérives du ministre Marie Khémèsse Ngom Ndiaye

Déclaration du 11 février 2023

Communiqué de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL-AND GUEUSSEUM

Halte aux Dérives de Mme le MSAS, la coupe est pleine !!!

Médicaliser la fonction de SECRÉTAIRE GÉNÉRAL du ministère de la Santé et de l’Action Sociale en nommant un Médecin en lieu et place d’un Administrateur Civil constitue l’ultime acte inédit de trop qui fait jaser, que le Dr Marie Khémésse Ngom Ndiaye a pris pour parachever l’organigramme médical du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) où les autres acteurs ne sont paradoxalement que des figurants et des étrangers chez eux. Au demeurant, And Gueusseum magnifie l’œuvre de Monsieur Alassane Mbengue, Secrétaire général sortant du MSAS pour le devoir accompli toujours dans la courtoisie, avec loyauté et ingéniosité.

Cependant à l’inventaire, la quasi-totalité des Conseillers techniques, des Directeurs généraux, des Directeurs d’établissement public de Santé, des Chefs de programme et de projets, nonobstant les Médecins-chefs de district et même de Directeurs régional de la Santé et de l’Action sociale sont des médecins alors que dans les fonctions de manager il faut d’autres profils qui sont bien présents et compétents mais condamnés à se tourner les pouces au quotidien pour le seul et unique tort de ne pas être médecin.

Pourtant, le Syndicat Unique et unitaire des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS), regroupant la majorité des agents, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, ne saurait s’insurger contre une quelconque corporation, de surcroît les médecins, éminents cadres du secteur mais plaide pour l’équité et la justice dans le partage des rôles et missions pour l’avènement d’un système de santé et d’action sociale cohérent performant, motivant, mobilisateur et résilient pour lequel il s’est toujours battu sans parti pris.

En revendiquant le retour de l’Action Sociale et son remembrement, Monsieur le Président de la République avait aussi créé une Direction générale de l’Action sociale (DGAS) à côté d’une Direction Générale de la Santé publique, deux entités complémentaires et d’égale dignité, mais dans les faits, la DGAS ne serait qu’un garnement dans la chaîne de responsabilité parce que dépourvue d’infrastructures, de moyens humains et matériels et surtout de moyens financiers car seuls 03 milliards 500 lui sont alloués sur le budget de 242 milliards du MSAS en 2023 soit moins de 1%.

En conséquence And Gueusseum considère que le MSAS est en train de se transformer en un ministère de la Médecine et des médecins avec l’avènement de Mme Marie Khemesse à la tête du département et confirme toutes les craintes et prédictions évoquées par l’ASAS AND GUEUSSEUM dès sa nomination en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR.

L’affectation – sanction arbitraire du Secrétaire général régional du SUTSAS de Matam, Président de l’assemblée générale régionale And Gueusseum de Matam à Dakar en est une autre illustration de son projet funeste de médicalisation pendant qu’il s’agit d’un nouveau paradigme dans une approche dite des 3D, à savoir : démédicaliser, démocratiser et décentraliser. La santé est inclusive, elle précède et inclut la médecine.

Enfin And Gueusseum déplore la patrimonialisation du secteur par un ministre aux préoccupations claniques et sectaires dans ses actes quotidiens au détriment des acteurs clé, socle sur lequel repose le ministère qui risque de se transformer en « santé-poubelle » malgré les importants investissements du Chef de l’Etat.

Fait à Dakar le 12 février 2023

Pour le Directoire

Le Président

Mballo Dia THIAM