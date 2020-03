La vierge tombée enceinte révèle enfin son…secret

Une femme de 29 ans qui n’a jamais eu aucun rapport sexuel, est tombée enceinte. Est-ce l’histoire de Marie qui se répète ? En tout cas, la jeune femme canadienne dont la grossesse atteint déjà ses quatre mois, a partagé son histoire avec nos confrères d’Au Féminin que nous vous présentons

Une «révolution»

Lauren provient d’une région du Canada, le Manitoba, connu pour être catholique et assez conservatrice. Âgée de 29 ans, cette jeune femme n’a jamais eu de rapports sexuels, et ne compte apparemment pas en avoir. Libre de faire ce qu’elle veut, Lauren est tout de même tombée enceinte malgré ça !

Lorsque son ventre commença à grossir, les proches de Lauren ont commencé à se poser des questions. Ils ont découvert que la jeune femme était enceinte de son tout premier bébé. Tout en affirmant ne jamais avoir eu de relations sexuelles.

Dans un article de Vice, Lauren explique qu’elle n’a jamais ressentie l’envie d’avoir des rapports sexuels mais qu’elle a toujours eu envie d’avoir un enfant. La jeune femme a donc décidé d’avoir recourt à la fécondation in vitro. Comme ça, elle n’a pas eu besoin d’avoir quelqu’un dans sa vie pour avoir un enfant !

Une pratique de plus en plus utilisée

Plus le temps passe et plus les femmes souhaitent avoir un enfant. Mais sans pour autant vouloir avoir quelqu’un dans leur vie. Et donc le choix de la fécondation in vitro est une bonne alternative pour certaines. D’après le magazine Au Féminin, en «2013, 200 femmes vierges ont eu recours à une FIV (fécondation inv vitro), dont 31 % pour des raisons religieuses liées à la chasteté».

On peut dire que ce procédé est de plus en plus utilisé car énormément de femmes ne cherchent plus à trouver une personne avec qui faire sa vie pour être heureuse. Elle préfère donner naissance et élever un enfant, ce qui est tout à fait compréhensible.

D’après la présidente de Care Fertility, Maha Ragunath, «le nombre de femmes célibataires a doublé au cours de la dernière décennie et aujourd’hui les femmes célibataires constituent au moins 10% de mes patients». Il serait donc juste de remarquer que de plus en plus de femmes souhaitent faire un enfant sans être en couple.