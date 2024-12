La vision 1980 de Mamadou Dia…dévoyée par les tenants du système néo-colonial

Il y a soixante deux ans, Mamadou Dia, qui était alors le président du Conseil des ministres avait été arrêté pour « tentative de coup d’État » après avoir fait intervenir la gendarmerie à l’Assemblée nationale pour empêcher le vote d’une motion de censure contre son gouvernement qu’il estimait abusive, un tournant pour le jeune Sénégal de l’époque qui passe d’un régime parlementaire bicéphale à un régime présidentiel dominé par Léopold Sédar Senghor. Pour les Diaistes, cette date restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Pour célébrer un grand homme de la trempe de Mamadou Dia, les Diaistes ont choisi, cette année, de rappeler les bases initiales sur lesquelles reposaient les fondamentaux de la planification. Ce texte parvenu à la rédaction, s’inspirant de l’ouvrage du Président du Conseil Mamadou Dia « le Sénégal trahi : Un marché d’esclaves », trace les premiers pas de la prise en charge de la gestion du Pays par ses propres citoyens.

Voici l’intégralité du texte :

L’Actualité de la Vision 1980 (1961-1980) du Président Mamadou DIA, par la stratégie du Développement Endogène, pour un Sénégal Juste et Prospère ; mais dévoyée en 1963, par les tenants du Système Néo -Colonial.

Se souvenir du Président du Conseil Mamadou DIA ce 17 décembre 2024 est un devoir à Pérenniser pour tout patriote sénégalais. Le Président Mamadou Dia était un Souverainiste intransigeant, architecte de l’Etat du Sénégal et notamment de notre système de planification. Il a mené des combats de maintien de l’intégrité du territoire sénégalais et avait réagi vigoureusement face à Modibo Keita en complicité avec certains sénégalais pour mettre fin au diktat des soudanais conduisant ainsi à l’éclatement de la Fédération. Il s’est consacré corps et âme à la construction d’une jeune nation de 1957 à 1962 dont la population avait souffert des vexations et brimades de toutes sortes des colonialistes. Pour cette année, la thématique choisie était de rappeler les bases initiales sur lesquelles reposaient les fondamentaux de la planification. Ce texte, s’inspirant de l’ouvrage du Président du Conseil Mamadou Dia « le Sénégal trahi : Un marché d’esclaves », trace les premiers pas de la prise en charge de la gestion du Pays par ses propres citoyens.

C’est durant l’autonomie interne que le Président du Conseil Mamadou Dia avait entrepris de profondes études analysant la situation économique et sociale du territoire sénégalais. Dans ces analyses il était question de dresser un tableau complet de la situation de départ dans un contexte d’absence de statistiques crédibles sur la situation de tous les secteurs d’activités de notre économie. Le colon n’avait d’intérêt que pour les statistiques démographiques en raison de l’impôt per capita et de la production arachidière dont la culture bénéficiait de fortes mesures incitatives, pour fournir des intrants aux huiliers de Marseille.

Dans son livre « le Sénégal trahi : un marché d’esclaves », le Président relatait la démarche entreprise à cette époque où les défis étaient immenses. D’un côté, il était question de préserver l’intégrité de la colonie avec la menace de la collectivité léboue de s’associer à la France, poussant les autorités à transférer la capitale, ce qui allait irriter la communauté de Saint-Louis qui constituait la réserve de cadres du pays et de l’autre faire un apprentissage réussi de la gestion des politiques publiques de la formulation des stratégies à leur mise en œuvre. Sa principale philosophie, écrit-il, aussi son principe, était que « la gestion saine de l’économie doit être de la plus haute priorité pour un gouvernement soucieux de la promotion économique et sociale de son pays ».

Pour dit-il éclairer sa démarche, il avait mis en place quatre Comités d’études qu’il supervisait directement et qui étaient chargés « d’examiner, objectivement et sur des bases concrètes, les problèmes qui se posent à nous et de proposer des solutions ». Ces Comités devaient analyser en profondeur des problèmes institutionnels, des problèmes économiques, sociaux et de la réforme administrative. Aussi, le 10 Octobre 1958, lors de la séance inaugurale commune de ces Comités, il disait à l’adresse de celui chargé des problèmes économiques « ce comité aura pour but de jeter les grandes lignes d’un plan complet de développement du territoire, intégré dans l’économie de l’Ouest africain ».

En fait le père Lebret a surtout aidé à collecter des informations économiques, sociales, culturelles et sportives qui ont permis au Président du Conseil Mamadou DIA de disposer d’une stratégie de long terme (1961-1980) visant à assurer la souveraineté économique du pays en vue de consolider l’indépendance politique. Cette base de données actualisée avait permis au Commissariat général du Plan, de l’époque d’élaborer le premier plan de développement économique et sociale (1961-1964). Pour ce travail, il tenait beaucoup à une connaissance approfondie des mécanismes sociaux qui gouvernaient nos sociétés en vue d’en tirer les valeurs culturelles compatibles à notre développement.

Le plan de développement devait comporter tous les investissements indispensables. A époque, les investissements publics étaient financés par le Fonds d’Investissements pour le développement économique et social (FIDES) , le Fonds européen et les investissements privés locaux ou étrangers. Il tenait à un intéressement du peuple aux actions de développement surtout des investissements locaux et mettre en place un dispositif de mobilisation de l’épargne. Les techniques de transformation des milieux ruraux dans le cadre de la refonte de la coopération devaient s’inspirer des expériences chinoise et israélienne. Il tenait aussi à une réforme des circuits commerciaux nationaux et internationaux des produits locaux dominés par les maisons de commerces, au détriment des nationaux. Un programme de formation adapté à la stratégie était également sa préoccupation majeure.

La demande sociale pour un régime reposant sur l’idéologie du socialisme africain était une forte priorité. En conséquence, le Président Dia instruisait les comités à réaliser un bilan diagnostic très approfondi car tout un paquet de mesures législatives et règlementaires favorisant le progrès social étaient attendus : les problèmes du travail, de la main d’œuvre de l’emploi, les problèmes de santé, de l’hygiène , des mouvements de population , les problèmes

de l’habitat , les problèmes de l’éducation du primaire au supérieur, les problèmes de formation de la jeunesse et les problèmes de l’information et de la radiodiffusion.

Le Président Dia avait la claire conscience de l’importance du cadre institutionnel sur les performances des politiques publiques. Une réforme administrative adéquate était d’importance pour un nouveau pays. A l’époque les pouvoirs publics gardaient toujours le souhait de reconstitution de la fédération d’Afrique de l’ouest, élargissant celle déjà en cours du Mali.

En plus de l’approfondissement de la base de connaissances de la situation socio-économique, institutionnelle et politique du pays,l’aspect, le plus important était de faire face aux mentalités surtout des responsables politiques, parlementaires et gouvernementaux. Pour lui les stigmates du colonialisme comme « les réseaux d’intérêts personnels, de confort intellectuel, de situation facile » devaient disparaitre. Il leur disait aussi le 26 octobre 1959, a l’occasion du premier séminaire national d’études à l’attention des responsables, que bâtir une nation exigeait « une révolution interne, celle de notre style de vie, celle des structures sociales périmées, celle des structures économiques archaïques, celle de l’appareil administratif inadapté ». Pour lui, la connaissance des concours de notre dépendance était importante pour une ambition de liberté.

Aussi une planification souple mais ferme découlait de l’option socialiste du pouvoir remettant en cause les règles de jeu entre pays et l’extérieur d’une part et entre toutes les catégories socioéconomiques de la nation, d’autre part. Il était question de valoriser le potentiel économique et humain dans une dynamique de forte implication du peuple et des ressources humaines de qualité.

Pour le Président du Conseil, devant l’Assemblée législative en session ordinaire le 9 juin 1960, la gestion économique devait « vaincre la misère, le sous-emploi, la malnutrition, les tares et les fléaux du tiers monde », obligeant un nouveau style de vie pour les responsables, le pays se dotant de structures orientées vers l’action et la construction nationale. Il expliquait ainsi la mise en place de nouvelles structures pour sortir du cycle infernal de l’économie de traite. Les structures politico-administratives et économiques étaient également réformées en vue de répondre aux objectifs économiques de l’Etat.

De ces réflexions économiques, sociales et politiques prenant en compte le jeu des acteurs et les mécanismes gouvernant notre société, que fut élaboré le plan à long terme 1961-1980 pour assurer l’autonomie économique essentielle à la consolidation de l’indépendance politique. Le premier plan 1961-1964, puis 1965 devait créer les fondamentaux de cette gestion économique. La primauté au monde rural avait conduit à la mise en place de coopérative de type nouveau totalement géré par les paysans. Pour M. Dia, il fallait d’abord que tout le monde paysan connaisse la vérité sur l’exploitation économique. Les coopératives étaient encadrées par les Centres d’Expansion rurale polyvalents et bénéficiaient de la conscientisation et aussi de la capacitation des services de l’animation rurale comme moyen de conscientisation de la paysannerie. Ces institutions contribuaient à la liquidation de l’économie de traite en vue de restituer au paysan la plénitude de sa décision d’action avec l’évolution des coopératives vers un statut de société à responsabilité limitée. Les services de l’animation se donnaient comme priorités de valoriser les dimensions positives de nos valeurs compatibles avec la promotion du développement économique et social. La réforme institutionnelle dans le monde rural comportait d’autres services techniques ou administratifs tous appelés à dépérir une fois les coopératives devenues des sociétés anonymes disposant de toutes les capacités de prises en charge de leurs activités. La circulaire 32 consacrait ce processus. Mais toute cette structure, combattue par les maisons de commerce françaises, allait sauter comme un château de cartes à partir de 1963 ramenant une autre forme de traite au profit de l’Etat symbolisée par l’expérience de l’ONCAD.

Lors de l’adoption du Premier plan le 4 Avril 1961 devant l’Assemblée nationale, le Président Dia rappelait certains principes : (i) le sens des responsabilités invitant chaque citoyen, chaque groupe, chaque communauté à être comptable du devenir du pays ; (ii) la coopération extérieure devant venir soutenir les normes d’intervention retenues par les pouvoirs publics et s’y tenir ; (iii) la participation des capitaux privés s’insérant dans les opérations de croissance du plan en contrepartie d’avantages fiscaux raisonnables, la nationalisation étant exclue. Une dynamique d’inclusion de tous à la gestion et au devenir du pays était dès lors ouverte, fondée sur une claire conscientisation des uns et des autres sur tous les mécanismes nationaux comme internationaux gouvernant notre économie en gardant à l’esprit que les biens publics sont sacrés. Mais toute cette généreuse approche du développement économique et social fut remise en cause soumettant la gestion du pays au profit de groupes d’intérêts et de pression.

Dans le schéma de mise en œuvre les objectifs du plan devaient guider les orientations et les allocations de la loi des finances, avec des recettes spécifiques pour le budget d’investissement. Tous les programmes d’exécution des politiques publiques faisaient l’objet d’évaluation pour alimenter les dépenses publiques (fonctionnement comme investissement). Mais cette démarche de la mise en œuvre du Plan fut dévoyée à partir de 1963 et le Président Dia n’eut point l’occasion de superviser le suivi. Cette rupture de la planification et du processus d’élaboration de la loi des finances allait expliquer la forte dépendance du pays de l’extérieur. En comptant plus sur les financements extérieurs, les actions identifiées par les pouvoirs publics et retenues dans le plan étaient délaissées alors que celles hors plan ou reformulées à partir de requêtes soumises étaient appuyées par les partenaires. En conséquence, le Sénégal a poursuivi la stratégie coloniale de pays arachidier importateur de céréales, consolidant le capital étranger et donnant peu d’espace à ce que l’on appelait les hommes d’affaires sénégalais, longtemps cantonnés dans des activités spéculatives. L’Etat allait prendre leur place dans tous les secteurs socioéconomiques. A cet effet, Monsieur Louis Alexandrenne, ancien Ministre du Plan et de la Coopération écrivait « On en dénombrait en 1985, près de 200 représentants seulement 7 % du PIB contre 29 % de l’investissement global dans l’économie. Dans certains cas, celles-ci étaient en concurrence avec des entreprises privées au point où l’on se posait la question de savoir jusqu’où va l’Etat et quelle place est réservée au secteur privé. Il faut, cependant, noter que si certains entreprises publiques, para publiques ou mixtes ont vu le jour, c’était pour répondre parfois à une demande intérieure non satisfaite par le secteur privé. » dans La Revue du Conseil Economique et Social N° 2, Février-Avril 1997 Pp ; 23-27. Les gestions étaient profondément gabaergiques et partisanes entrainant leurs profondes réformes.

Cette approche du développement a abouti à l’ajustement structurel, qui, par le désengagement de l’Etat, a limité les transferts illicites de ressources publiques. En fait la révision du Système en 1987 était plutôt une mesure importante du processus d’ajustement, visant à réconcilier le plan et le budget, mais ses principes furent dévoyés avec la disparition du Ministère du Plan et de la Coopération. L’objectif visé était de rationnaliser et de renforcer l’efficacité des investissements publics. D’ailleurs jusqu’en 1992, la Banque Mondiale s’assurait de la qualité des investissements avec la veille de la Direction de la Planification. Le contenu en FBCF du PTIP et la bonne prise en charge des charges récurrentes étaient des critères de sélection des projets. Le Programme d’investissement était la première mesure liée à cette réforme. Donc, le Nouveau Système de Planification (NSP) était dans le paquet d’ensemble de l’ajustement Structurel avec plusieurs conditionnalités au même titre que la Nouvelle Politique Agricole ou la Nouvelle Politique Industrielle. Cette évolution a finalement conduit notre économie à des stratégies de pauvreté résultant du décorticage des principes que voulait mettre en place le Président du Conseil.

Aboubacry Demba LOM Statisticien – Economiste

Président du Comité Scientifique de « la Corbeille du Président Mamadou DIA, pour le développement Durable ».