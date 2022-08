Candidat au titre en Premier League, Liverpool n’a toujours pas remporté le moindre match lors des trois premières journées. Au-delà des points précieux perdus par l’équipe de Jürgen Klopp, les Reds, orphelins de Sadio Mané, n’y arrivent pas dans le jeu et risquent de s’enfoncer dans la crise dans les prochaines semaines.

Deux nuls contre Fulham et Crystal Palace puis une douloureuse défaite face à un Manchester United au bord de l’implosion. En trois matchs de championnat, Liverpool n’a toujours pas gagné et se retrouve seulement 16e du classement de la Premier League avec deux points. Pire pour l’équipe dirigée par Jürgen Klopp, ses rivaux pour le titre trustent déjà les places sur le podium.

Presque déjà en crise sur le plan comptable, les pensionnaires d’Anfield n’arrivent pas non plus à masquer leurs difficultés dans le jeu et l’inquiétude grandit, alors que le saison 2022-2023 s’annonce particulièrement exigeante pour les clubs européens avec la Coupe du monde au Qatar en fin d’année (20 novembre-18 décembre).

Mané toujours pas remplacé

Le principal changement de l’été du côté de Liverpool concerne le trident offensif. Et pour cause, on ne remplace aussi facilement Sadio Mané. Le départ du Sénégalais vers le Bayern Munich, où il a marqué quatre buts en autant de matchs, a déséquilibré l’attaque des Reds. Si le Colombien Luis Diaz fait déjà partie des cadres de l’équipe et a signé six bons mois depuis son arrivée pendant le mercato hivernal, Darwin Nunez connait des début plus contrastés.

Malgré un but et une passe décisives contre les Cottagers en ouverture du championnat, l’Uruguayen a ensuite dégoupillé en assénant un coup de tête à Joachim Andersen pendant le duel contre Palace. En l’absence de Diogo Jota, victime d’un énième pépin physique, Roberto Firmino joue en pointe mais n’est que l’ombre de celui qui s’illustrait au côté de Mohamed Salah et Sadio Mané entre 2017 et 2021.

« Je pense que le départ de Mané leur a fait très très mal et a été sous-estimé par beaucoup de gens en Angleterre, a lancé Julien Laurens spécialiste du football anglais pour RMC Sport. Les gens se sont dit que Nunez était arrivé pour compenser et qu’il y avait aussi le nouveau contrat de Salah. Beaucoup de gens ont sous-estimé l’importance de Mané dans cette équipe. Il était pourtant indispensable et peut-être plus que Mo’ Salah. »

Salah pas encore lancé

Orphelin de Sadio Mané, Mohamed Salah n’arrive pas encore à guider Liverpool vers le succès. Déjà intermittent en fin de saison dernière, probablement à cause de ses deux échecs à la CAN et lors des éliminatoires du Mondial 2022 avec l’Egypte, le Pharaon fait moins de différences sur son couloir droit. Certes, l’ailier de 30 ans a déjà marqué trois buts en quatre matchs toutes compétitions confondues mais son apport collectif parait moins important.

Buteur sur penalty contre Manchester City lors du Community Shield, il a ensuite marqué en profitant d’un raté de Nunez contre Fulham puis en restant à l’affût après une parade de David De Gea lors du choc de Premier League contre Manchester United. Toujours efficace, Mohamed Salah soigne ses statistiques mais ses réalisations rappellent surtout celle d’un numéro 9 qui finit les actions. Dans le jeu sur l’aile droite, c’est plus compliqué et le jeune Tyrell Malacia a même pris le dessus pendant le match face au Red Devils à Old Trafford.

Un système qui n’évolue pas

Les changements du mercato et les méformes en attaque n’expliquent pourtant pas totalement la mauvaise passe des Reds en Premier League. Jürgen Klopp n’est pas non plus exempt de tout reproche. L’entraîneur allemand continue de s’agiter sur le bord du terrain et sa capacité à galvaniser ses joueurs ne fait aucun doute. Mais l’ancien coach du Borussia Dortmund laisse peut-être aussi voir quelques faiblesses tactiques. Le 4-3-3 installé chez les Reds depuis plusieurs saisons semble montrer ses limites et le technicien n’arrive pas à faire évoluer son système.

Si dépendant de son trio offensif, Liverpool galère quand les trois de devant ne parviennent pas à porter l’équipe. Et à force de se faire rouler dessus, les autres équipes de Premier League commencent aussi à s’adapter et à trouver des solutions pour empêcher les flèches des Reds de briller. Adepte d’un jeu de transition, Jürgen Klopp va devoir rapidement trouver des solutions tactiques pour redresser son équipe et retrouver le chemin de la victoire.

Avec RMC