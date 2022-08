Code des marchés publics : Birahime Seck scandalisé

Le coordonnateur national du Forum Civil est scandalisé par le décret qui soustrait du Code des marchés publics les sociétés publiques en charge de l’application de la politique pétrolière, de l’exploration, de l’exploitation des ressources pétrolières, gazières, du raffinage et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers etc. (Sar, Senelec, Petrosen etc).

Birahime Seck dira au président de la République que son décret modifiant le Code des Marchés publics est synonyme « d’une casse organisée pour enrichir directement des entreprises ». Il souligne que l’exclusion des achats mentionnés dans le décret du 12 août 2022 est en contradiction avec la Constitution et les Directives de l’UEMOA sur les marchés publics.