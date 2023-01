Revue de presse : l’accident de Kaffrine et les mesures de sécurité à la UNE

Les suites judiciaires de l’accident de Kaffrine et les mesures de sécurité routière à la Une des quotidiens…

Les suites judiciaires de l’accident de Kaffrine dans lequel ont péri 41 personnes, les mesures annoncées par le gouvernement pour assurer la sécurité des usagers des transports terrestres et d’autres sujets au menu des quotidiens du samedi 14 janvier 2023.

Le journal L’Observateur rapporte que les propriétaires des deux bus impliqués dans l’accident survenu, dimanche dernier, à Sikilo près de Kaffrine, sont envoyés en prison depuis jeudi.

Selon Vox Populi, les propriétaires des deux bus seront jugés le 18 janvier à Kaolack.

Ils seront jugés en flagrant délit au Tribunal de grande instance de Kaolack pour ‘’mise en danger de la vie d’autrui, défaut de souscription d’une police d’assurance pour l’un et pour diverses autres contraventions aux dispositions du Code de la route relatives à l’homologation, à l’immatriculation et aux pneumatique’’, précise Bës Bi.

Concernant les mesures annoncées par le gouvernement pour assurer la sécurité des usagers des transports terrestres, suite à ce drame, Le Quotidien note que ‘’l’Etat fait marche arrière’’ sur l’interdiction des porte-bagages.

En effet, dans son arrêté interdisant toute transformation des véhicules affectés au transport de voyageurs, destinée à augmenter les places assises et à créer des porte-bagages supplémentaires, le ministre des Transports informe qu’à ‘’à titre dérogatoire’’, ‘’les véhicules affectés au transport public de voyageurs sont autorisés, pour une période d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté, à conserver des porte-bagages dont les chargements ne peuvent dépasser 50 cm, pour les véhicules de 7/8 places et 70 cm, pour toutes les autres catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs’’.

L’Observateur parle de ‘’reculade’’ et explique ‘’comment le gouvernement s’est aménagé une voie de sortie face à la pression des transporteurs’’.

Lundi, lors d’un conseil interministériel, le Premier ministre avait annoncé une vingtaine de décisions prévues pour éviter les accidents de la route et renforcer la sécurité routière.

L’interdiction de transporter des voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures, l’interdiction des porte-bagages, la limitation à dix ans de la durée d’exploitation des véhicules de transport de personnes et à quinze ans de celle des véhicules de transport de marchandises font partie des mesures prises.

L’As rapporte que les intoxications accidentelles tuent 45 000 enfants chaque année.

‘’Ce sont des statistiques qui font froid dans le dos. Elles sont particulièrement alarmantes. Selon le centre antipoison du ministère de la Santé, 45 000 enfants perdent la vie au Sénégal des suites d’intoxications accidentelles. Avec un pic de fréquence compris entre 1 et 4ans et qui concerne pour 60% les garçons, les intoxications accidentelles constituent la seconde cause d’accidents de la vie courante chez l’enfant après les traumatismes’’, écrit le journal.

Sud Quotidien s’intéresse à l’état des marchés au Sénégal, devenues des ‘’poudrières’’ à cause des installations anarchiques, l’absence de bouches d’incendie, des branchements électriques clandestins, l’insalubrité, etc.

Le Soleil met en exergue ‘’l’écriture-femme’’, un genre littéraire ‘’qui s’affirme’’, selon le journal, lequel écrit : ‘’Sur le concept de l’écriture féminine, les avis divergent. Si pour certaines personnes, il marque l’entrée fracassante des femmes dans le paysage littéraire longtemps dominé par les hommes, pour d’autres, il apporte une sensibilité nouvelle, plus empathique. On peut dire que la littérature féminine au Sénégal a définitivement trouvé sa place’’.

WalfQuotidien tâte le pouls du front social et estime que ‘’le pouvoir n’est manifestement pas sorti des ennuis’’. ‘’A peine la diminution des prix de grande consommation annoncée, une hausse vient doucher les Sénégalais. S’y ajoute une succession d’événements dont les conséquences feront des victimes’’, rappelle Walf.

‘’(…) le pouvoir est rattrapé par la réalité du marché, dictée par des facteurs exogènes, avec la hausse du prix du carburant et de l’électricité. Une situation qui, hélas, ne va pas s’améliorer très vite puisque le Fonds monétaire international (Fmi) veille au grain sur les subventions qu’il souhaite ciblées’’, écrit la publication.

Selon le journal, ‘’l’augmentation du prix du carburant aura des conséquences certaines avec l’augmentation en vue du prix du transport’’.

Source APS