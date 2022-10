L’ADER tire sur l’opposition et lance « Macky Beuguel Rek »

« L’ADER (Alliance Pour le Développement et l’Émergence de la République) a tenu ce Dimanche 16 Octobre 2022 une journée de réflexion avec les coordinateurs des cinq Départements de la Région de Dakar. L’initiative de l’ADER s’inscrit dans une dynamique de faire face aux attaques faites aux institutions et à la campagne de déstabilisation de la paix sociale et de diabolisation des bonnes actions du Président Macky Sall. L’ADER effectuera une tournée de sensibilisation dans les différents quartiers de Dakar et déployera une plate-forme de mobilisation citoyenne afin d’informer juste et vrai les Sénégalais des mesures prises par le chef de l’Etat. L’ADER engage le combat politique de 2024 et lance son slogan « Macky Beuguel Rek » qui sera une réponse sans masque ni cagoule au pyromanes et autres opposants sans projets ni vision pour l’avenir des générations du futur », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru