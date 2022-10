Serigne Mbaye Thiam représente le Sénégal à la 5ème édition de la Semaine de l’Eau

Après la 13ème session ordinaire du Comité exécutif du Conseil des Ministres africains de l’Eau (AMCOW) qui s’est tenue à Windhoek, en Namibie, le 13 octobre 2022, Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, a pris part à la 5ème édition de la Semaine de l’Eau du Caire, en Égypte, qui se tient du 16 au 19 octobre 2022.

A cet occasion, il a délivré d’importants messages à la communauté mondiale de l’Eau portant sur les réalisations et perspectives du Sénégal dans le secteur de l’eau mais aussi sur la déclaration du 9ème Forum de l’Eau de Dakar, déclaration relative au « Blue deal sur la sécurité de l’eau et de l’assainissement pour le développement et la paix. » Cette 5ème Cairo Water Week a pour thème « L’Eau au cœur de l’action climatique » et se tient en prélude de la COP27 qui aura lieu du 06 au 18 novembre à Sharm El Sheikh, en Égypte.

Le ministre Serigne Mbaye Thiam, pendant les deux jours de sa présence au Caire, a également eu, avec ses homologues et d’autres personnalités d’organisations internationales et du secteur privé égyptien, des rencontres de haut niveau, en présence du Docteur Aboubacar Sarr, ambassadeur du Sénégal en Égypte.

Ces deux missions ont permis de consolider le leadership du Sénégal sur les questions de l’eau.

Pour rappel, depuis le débat sur « eau, paix et sécurité » posé par le Président Macky Sall en 2016 au Conseil de sécurité de l’ONU, la voix du Sénégal est attendue et écoutée sur l’agenda mondial de l’eau.