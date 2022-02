Révélation : l’adjoint d’Ahmed Aïdara à la mairie est sorti de prison le…

C’est une révélation sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal. Et cela concerne une mairie dirigée par la coalition Yewwi Askan Wi qui prône la gouvernance, l’antisystème et la transparence. Cette coalition hétéroclite qui cache ses secrets fait face aujourd’hui aux révélations qui risquent de décimer plusieurs de leurs responsables politiques. Mais cette fois l’affaire est très grave. Un criminel devient adjoint au Maire…avec un casier judiciaire vierge…

A peine les maires installés, des bruits se font entendre pour confondre de pires criminels que se cachent parmi eux. Et cela nous vient tout droit d’un responsable politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a reconnu un « criminel » qui vient tout juste de sortir de prison dans l’entourage immédiat du nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara. Et ce criminel n’est pas un enfant de chœur. Il a été incarcéré pour « association de malfaiteurs…

Revenons à la journée d’installation du maire de Guédiawaye qui s’est soldé par des échauffourées ; pendant les invectives, un membre de l’entourage du nouveau maire, est monté sur la table pour apostropher l’ancien maire Aliou Sall. C’est justement de cet homme qu’il s’agit aujourd’hui. Il a été reconnu par un leader de la coalition Benno Bokkk Yaakaar. Et les révélations sur cet homme font froid dans le dos.

Ce monsieur se nomme Omar Ndiaye. Et selon les révélations, le monsieur a été « condamné le 30 mai 2017 à 2 ans dont 1 ferme pour association de malfaiteurs, escroquerie et usurpation de fonction. Mais comment a-t-il fait pour avoir un casier judiciaire vierge. Il devait être écarté tout comme Khalifa Sall et Karim Wade. Mais l’ancien prisonnier est devenu adjoint au maire de Guédiawaye…

L’Intégralité des révélations de Diaraf Sow sur l’adjoint au maire de Guédiawaye

DES ESCROCS À YEWI DEVENUS MAIRES PAR FRAUDES !

« Le « monsieur » qui était monté sur la table de la salle de délibération en pleine réunion devant le Préfet, représentant de l’État et devant les autorités, est un ancien bagnard, tout juste sorti de prison.

Omar Ndiaye déféré par la Division des Investigations Criminelles pour escroquerie et usurpation de fonction suivant Procès-Verbal No 345 /DIC/BAG du 22/05/2017 est né à Dakar et condamné le 30 mai 2017 à 2 ans dont 1 ferme pour association de malfaiteurs, escroquerie et usurpation de fonction.

Il a été gracié le 4 avril 2018 par le Président Macky SALL.

Le gars en question doit être poursuivi pour délit de faux et usage de faux car en réalité, il ne doit pas et il ne peut pas disposer d’un casier judiciaire vierge pour avoir été condamné à deux ans de prison dont un ferme pour escroquerie ;

Les questions qui méritent d’être posées sont les suivantes :

Comment s’est-il procuré un casier judiciaire vierge jusqu’à se faire élire adjoint au maire ?

Il devrait le dire au Tribunal.

Il sera aussi question de demander sa destitution ipso facto conséquence du faux qui a été utilisé pour tromper la vigilance de l’autorité administrative.

Le YEWWI, ce n’est que de l’escroquerie : Réveillez-vous ! »

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente Joowléene