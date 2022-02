Guédiawaye est foutu…un guignol à la mairie

La mairie de Guédiawaye dirigée par un nullard politique

La politique est un terrain truffé de pièges. Et ce ne sont pas les politiciens sénégalais qui diront le contraire. Pour arriver à leurs fins, nos hommes politiques sont capables de tout. Et ce qui se passe actuellement à Guédiawaye le prouve à suffisance. Le maire élu, Ahmed Aïdara, est dans une position plus que désagréable qui prouve que les leaders de Yewwi Askan Wi ont fait une erreur de casting sur leur choix. Mais l’animateur de Zik Fm doit surveiller ses arrières, une erreur lui sera fatale.

« En politique toute faute est un crime », Ahmed Aïdara devra méditer sur cette citation d’Eugène Chatelain. Voilà un maire qui risque d’avoir la gouvernance la plus mouvementée du pays. Ce qui s’est passé jeudi denrier, lors de l’installation du nouveau maire, le prouve à suffisance. L’animateur-maire n’a toujours pas encore la majorité au sein du bureau municipal. Les partisans d’Ahmed Aïdara accusent les conseillers de l’opposition d’être des “vendus” qui ont été achetés avec de l’argent et des millions.

Si Ahmed Aïdara se retrouve dans cette situation c’est parce qu’il manque de culture politique. Sinon le maire aurait pris les devants. Ces conseillers ne sont pas membres de Yewwi Askan Wi et même s’ils l’étaient, ils ne sont pas tenus de voter pour lui. Mais par manque de maturité politique, il croyait sans doute que ces gens voteraient automatiquement pour lui. Une grosse erreur de débutant. Tout comme ses opposants, Ahmed Aïdara devait battre campagne auprès de tous les conseillers de Guédiawaye.

Si lui et ses partisans accusent Aliou Sall d’utiliser de l’argent et des terrains pour appâter les conseillers, lui aussi devrait faire pareil en leur expliquant la nécessité du changement, qu’il a besoin de leur soutien pour bien dérouler son programme. Parce que ces conseillers n’étant pas membres de YAW, ils ne sont pas obligés de voter pour lui, rien ne les y oblige. Mais comme la majeure partie des nouveaux élus, ils sont loin d’être doués à la politique contrairement à leurs adversaires.

Pour le cas de Ahmed Aïdara, Khalifa Sall et Ousmane Sonko ont commis une grosse erreur. Dans une coalition sérieuse, l’animateur de l’émission “Teuss”, n’aurait jamais été candidat pour un tel poste. Il manque considérablement de compétences pour diriger une ville. Ce jeudi, Ahmed Aïdara a démontré qu’il n’est pas outillé pour être maire. C’était juste le candidat des habitants de Guédiawaye pour sanctionner le président Macky Sall et son frère.

Cette erreur du nouveau maire prouve aussi que son « ami » et prédécesseur, Malick Gakou, n’a pas su le manager et lui donner les conseils nécessaires. Le leader du Grand Parti connaît les rouages de la politique et ne devait pas le laisser se donner en spectacle comme un anarchiste. D’ailleurs, Gakou s’est complètement effacé lors de ces incidents. Désormais les pontes de cette coalition doivent remettre Ahmed Aïdara sur les rails.

Quant à Ahmed Aïdara, il doit revoir sa copie surtout dans sa démarche politique. Il est désormais une autorité et Guédiawaye qu’il dirige désormais est la 4e ville du pays par sa population et regroupe cinq communes. Et Ahmed Aïdara doit être assez costaud pour la diriger. Ce n’est pas en jacassant qu’il empêchera Aliou Sall de faire la politique. Il devra plutôt retourner dans les coulisses pour convaincre ses conseillers

Il lui faudra agir avec tact pour ne pas tomber dans le piège de l’ingouvernabilité qui risquent d’aboutir à l’instauration d’une délégation spéciale à Guédiawaye. Ce qui bénéficiera à mouvance présidentielle. Et Ahmed Aïdara n’a pas compris le jeu de son opposition qui est une coalition puissante et très liquide ; il doit savoir aujourd’hui que c’est lui le pouvoir à Guédiawaye et Aliou Sall est l’opposant. Ainsi va la vie et Ahmed Aîdara doit arrêter d’agir comme s’il était un opposant au pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru