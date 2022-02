Inde : 13 femmes meurent lors d’une cérémonie de mariage

En Inde, treize (13) femmes et jeunes filles sont mortes après l’effondrement d’une dalle recouvrant un puits abandonné alors qu’elles chantaient et dansaient lors d’un mariage.

Selon les autorités, les victimes (sept femmes et six filles) étaient assises sur une dalle de fer qui s’est effondrée sous leur poids lors de célébrations de mariage dans le nord de l’Inde. Une fillette de 10 ans et un bébé d’un an figurent parmi les morts.

Des responsables ont déclaré que 10 autres villageois ont été blessés après être tombés et ont été emmenés à l’hôpital dans le district de Kushinagar, dans l’État d’Uttar Pradesh.

Le puits était profond de plus de 15 mètres (49 pieds), a déclaré Muralidhar Singh, un secouriste. Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié l’incident de “déchirant”.

Il a tweeté : “J’exprime mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans cet accident. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés.”

