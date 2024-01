L’Allemagne se mobilise contre l’extrême droite

A bas les Nazis et leur complot de déportation!

Plus de 1,5 Millions de personnes ont manifesté ce week-end contre l’extrême droite à travers toute l’Allemagne. Cette mobilisation fait suite à la révélation d’une réunion secrète du parti de l’Extreme droite AfD au cours de laquelle il était question d’expulser massivement voire déporter les étrangers y compris ceux qui possèdent la nationalité allemande. Une idée saugrenue qui a soulevé la colère de la plupart des citoyens. Dans plus de 100 villes d’Allemagne, il ya eu des manifestations ce week-end du 20 janvier 2024. A Munich 250 000 personnes ont manifesté.

A Erlangen, ma circonscription électorale, ville située à 10kms de Nuremberg près de 5000 personnes ont manifesté à travers les rues de notre ville en scandant des slogans tels que „A bas les Nazis, à bas le racisme!“ „Nazis hors d’Erlangen“ „Plus jamais ça, c’est maintenant „ „Dis-le haut et fort, les réfugiés sont les bienvenus ici.“ «Tout Erlangen déteste l’AFD» (Afd Alternative pour l’Allemagne).est le parti d’extrême qui est à l’origine du plan de déportation des Allemands d’ascendance étrangère

La réunion de la honte

C’est très impressionnant de voir le nombre de personnes qui prennent part à cette manifestation. Surtout la participation de personnes âgées, de familles entières ,la plupart d’entre eux manifestaient pour la première fois de leur vie.C’était très émouvant à voir!. Un grand merci aux organisateurs. Grâce à la présence de vous tous, nous envoyons un message clair au monde: Nous nous opposons fermement aux déclarations et aux projets débiles de l’Extrême Droite et de leurs affidés «L‘expulsion des citoyens allemands d’origine étrangère.» Nous défendons les droits de l’homme et nous sommes pour la dignité humaine ! Et nous sommes toujours plus nombreux ! Nous formons la majorité.

Les rapports sur la réunion secrète des conspirateurs à Potsdam attisent la peur. En effet, les conspirateurs ont forgé un plan raciste qui vise à expulser les étrangers y compris ceux qui se sont naturalisés afin de former une „communauté nationale ethniquement homogène» en Allemagne. En d’autres mots déporter, toutes les personnes qui ne correspondent pas à l’image d’une société dite ethniquement pure. Cela n’est pas sans rappeler la conférence de Wannsee de 1942 où les hauts responsables du 3ème Reich avaient décidé l‘extermination des Juifs et leur déportation.

Ensemble contre l’extrême-Droite

L‘extrême Droite utilise un langage qui frise l’indécence. En effet, les conspirateurs parlent de concitoyens comme s’il s’agissait de marchandises défectueuses auxquelles, on colle un billet de retour et pour lesquelles on prévoit d’organiser leur retour dans leur pays d’origine ou d‘un de leurs parents. Mais il y a pire que ça. C’est l’utilisation du mot la «remigration“ durant cette réunion de la honte. Que signifie cela? Ce mot correspond aux fantasmes d’expulsion qui sont basés sur les théories de populisme de bas étage. L’AfD défend de telles théories. Par conséquent, c’est un parti que l’on ne devrait pas voter.

Nous devons tous nous unir contre cette menace qui pèse sur notre société. Tous les démocrates doivent s’opposer résolument aux fantasmes de déportation de l‘extrême droite, parce que les projets d’horreur de l’extrême-droite ne peuvent pas être indifférents à quiconque apprécie notre démocratie.

Depuis des années, de plus en plus les sections régionales de l’AfD sont classées comme des extrémistes de droite. Mais l’on sous-estime , l’on minimise ou ignore les dangers que l‘extrême droite représente. Il est grand temps que nous nous levions tous et que nous fassions face à cette menace pour la liberté, la démocratie et la tolérance en Allemagne.

Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les idées fascistes tentent de reprendre pied. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire.L’état d’esprit qui se cache derrière le mot répugnant de «remigration» représente un énorme danger pour nous tous. L’AfD et ses partisans veulent expulser non seulement les personnes issues de l’immigration, mais aussi tous ceux qui ne se conforment pas à leurs idées nationalistes.

Tous les partis démocratiques doivent prendre clairement position contre ce langage et cette idéologie fasciste. Cependant, les parties ne peuvent pas faire tout le travail à elles seules. La société civile doit clairement défendre une société ouverte et tolérante. Nous, tous réunis ici aujourd’hui envoyons un signal fort. Mais cela ne suffit pas. La démocratie exige de l’engagement, pas seulement dans les urnes.

C’est bien que nous sortions dans les rues et sur les places publiques et affichions notre désacord. Mais nous devons aussi faire entendre notre voix à petite échelle et montrer l’exemple en exprimant haut et fort notre indignation et en manifestant contre les discours de haine et d’incitation à la haine. Nous savons que l’utilisation d’un langage inhumain, méprisant constitue la base d’actions violentes et inhumaines. Nous devons avec l’énergie d’aujourd’hui, prendre la parole partout au travail, dans les cafés, en famille, entre amis, afin d’arrêter à temps les tendances d’extrême droite.

La démocratie se développe grâce à l’engagement de chacun en faveur de la tolérance, de la diversité et de la liberté. Et une démocratie est aussi forte que les démocrates qui s’efforcent de la préserver. Si ces projets nauséabonds de l’extrême-Droite ne sont pas pris au sérieux et ne sont pas combattus par une large majorité de la population, notre pays risque de retomber dans un passé sombre que nous avons déjà connu. Si nous ne sommes pas tous solidaires, mais que nous nous laissons diviser par l’extrême droite, nous perdrons les acquis de la démocratie. Ne permettons pas pas que cela se reproduise.

Le fait que nous soyons si nombreux à nous être réunis ici aujourd’hui pour prendre position contre le virage à droite me donne de l’espoir. Nous sommes la majorité. Si nous défendons ensemble la tolérance et la liberté et que nous prenons clairement position contre les forces vives de droite, nous gagnerons. Je demande à chacun d’entre nous de chercher et de trouver en lui-même la force de résister aux appels de sirène. Vive la diversité dans notre société! Pas de Tolérance pour l’Intolérance !

J’espère que dans 20 ans, mes petits-enfants ne pourront se souvenir de la réunion conspirative de l’AfD comme d’une «crotte d‘oiseau» dans l’histoire de l’Allemagne. Une expression de langage que j’emprunte à l’un des politiciens de ce parti. Nous formons la majorité. Il est grand temps de le prouver.

«Unis dans la diversité» est la devise de l’Union Européenne. L’Allemagne défend la diversité, elle est contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion: âge, origine, identité culturelle, religieuse Afrophobie, Islamophobie, anti-Tsiganisme et anti-Sémitisme etc…!

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement Européen

1ère vice-Présidente de la Commission Développment

Vice-Présidente pour les Relations avec le Parlement Panafricain

Vice-Présidente de l’assemblée Parlemenatire Paritaires pour les Relations UE-ACP(Afrique Caraibes, Pacifique)

Co-Présidente de l’Intergroupe „Anti-Racisme et Diversité“ (ARDI)