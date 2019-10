Lamine Diack a fait face à son ex-vice-président Helmut Digel pour…

L’ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a eu, hier, une occasion en or massif de pouvoir démonter, pièce par pièce, les accusations de son ex-vice-président.

Selon les informations de SourceA, Lamine Diack, a eu une confrontation avec Helmut Digel, son ex-vice président. De 9 à 16 heures, à la demande de Lamine Diack, le magistrat-instructeur français a confronté le Sénégalais à l’Allemand Helmut Digel.

Tout indique que les mille et une accusations de Helmut Digel portées contre les Diack et qui relèvent plus de l’imagination qu’à du réel ont dû être évoquées.

Car l’ancien vice-président de l’IAAF avait parlé, dans sa déposition, d’argent que les Diack auraient demandé à la Ville de Stuttgart, ainsi que d’un Accord que Pape Massata Diack aurait signé au Togo pour le compte de l’IAAF, en Septembre 2007. Or, tout laisse croire que l’accusateur allemand a fait preuve de mauvaise foi.