L’analyse de Cheikh Ndiaye sur le troisième mandat de Macky Sall

«Ni oui, ni non» ou la réponse d’un homme d’Etat exclusivement préoccupé par la réalisation de transformations sociales profitables à tous les sénégalais ( par Cheikh Ndiaye)

La question du 3e mandat ou du second quinquennat a, depuis 2019, au lendemain de l’élection présidentielle de la même année, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Peut il le faire au regard de la loi ?Doit il le faire ? Souvent interpele sur cette question qui ne devait point se poser puisqu’il venait d’être brillamment réélu en 2019, disons le par une opposition fortement préoccupée par le pouvoir, le Président de la République finit lors de son discours de nouvel en 2020 par répondre par << ni oui ni non >> à la question du journaliste babacar Fall.

Le Président avait pris la mesure de l’enjeu de sa position pour le pays , exercice que beaucoup de politiciens n’avaient pas fait Pour eux, il fallait que le Président dise oui ou non simplement, ce qui eclaircirait le jeu politique. Et voilà l’erreur que le Président Macky Sall n’a pas voulu commettre. Le pays venait de le réélire brillamment en 2019, il fallait donc que tout le mette au travail et qu’on arrête la politique politicienne, autant pour les opposante que pour ceux qui ont la lourde charge de la gouvernance.

En substance, le Président venait de faire comprendre à l’opinion nationale et internationale que sa préoccupation majeure est travailler à poursuivre les efforts de développement entamés depuis 2012 et qui lui valurent sa brillante réélection en 2019. Et depuis lors, tout le monde peut constater que le chef de l’état a joint l’acte à la parole par la réalisation d’infrastructures de toute nature dans tous les domaines et partout au senegal qui ont fondamentalement changées le Sénégal du littoral et le Sénégal de l’intérieur. On n’a pas besoin de citer.

A dakar , les autoponts , le TER, le BRT suffisent à démontrer le prisme sur le développement économique. Mais Il faut le dire aussi , l’opposition et ceux préoccupés par la prochaine élection uui ne furent point satisfaite par cette reponse et cette posture de bon aloi continuèrent à la propagande et la manipulation de l’opinion.

Des mouvements de la societe civile et des activistes construisent leur agenda sur cette question, les questions économiques et de développement n’étant point leur préoccupation. Cette stratégie de l’opposition était donc bien pensée puisqu’elle ne pouvait nullement attaquer le président Macky Sall sur le terrain des réalisations et des politiques sociales mises en œuvre. Il fallait donc contaminer le débat public national par le 3e mandat en convoquant 2011 et la jurisprudence Abdoulaye Wade , une façon de mobiliser le peuple sur cette question question de succession.

Cependant pour les partisans du pouvoir , la position du Président de la République était très pertinente puisque l’œuvre de développement economique articulé autour du PSE, importait plus que le mandat mais cette posture permettait de discipliner les troupes et de les mettre en ordre de bataille pour les futures combats.

Depuis lors et malgré le débat sur le 3e mandat qui fait l’actualité quotidienne ,il reste que le Président Macky sall demeura fidèle à sa position et continua à bâtir, à œuvrer pour le développement économique et social du Sénégal. Il refusa cette vampirisation du débat et de la question et obtient gain de cause puisque le pays fonctionne et le gouvernement autant que la coalition BBY sont concentrés sur les préoccupations des sénégalais, uniquement sur les préoccupations des sénégalais.

Cette question du 3e mandat dont l’angle juridique et moral constituent les bases de l’argumentaire de part et d’autre, quoique vrai , ne sontt pas aussi les seules éléments de l’analys. Et c’est tellement vrai que autant sur la question juridique que sur celle morale, le débat n’est pas tranche, toujours des positions contradictoires se dégagent. C’est pourquoi beaucoup se trompent autant ceux du pouvoir que ceux de l’opposition sur la question du 3e mandat ou du second quinquennat et l’erreur se trouve sur les postulat de départ comme annoncées ci-haut.

Ma conviction est que depuis son avènement au pouvoir , le Président Macky sall à mis le curseur , toute son énergie et ses compétences sur le développement, c’est à dire sur la réalisation de transformations économiques et sociales profitables à tous. C’est ainsi que du yoonu yokkutte , il passa au PSE , la formulation d’une réelle politique economique sur un horizon qui transcende son mandat (2035) et les PAP souvent modifiés et réadaptés pour davantage favoriser l’efficacité et l’efficience des actions prioritaires

Resultat, les réalisations sont tangibles et dans tous les domaines de l’activité économique et sociale Voulant contaminer tres tôt son mandat (2019_2024) par cette question du 3e mandat et l’éloigner en même temps de l’essentiel qui est de concentrer sur les préoccupations des sénégalais et de les satisfaire , le Président Macky Sall par son attitude et sa posture comprit le jeu de l’opposition et accéléra la cadence des réalisations et 2019 _ 2024 est aussi ou sinon plus belle encore en terme de réalisations, en attestent les grands hôpitaux dans les régions, les aéroports de Dakar et les ponts du Sud , l’augmentation stratosphérique des salaires des fonctionnaires en particulier des enseignants, les cash transferts et les 63 000 emplois nés de la politique xeyu ndawyi dont l’objectif est de 65000.

Il est établi et la majorité des sénégalais sont d’accord pour dire qu’il est un bon président, qu’il a surtout bien travaillé . Et alors pourquoi élit on un Président ? Évidemment pour qu’il satisfasse les besoins des populations .Et à cette question

, le Président Macky sall satisfait tout le monde même ceux qui demandent son départ. Sa posture est d’autant plus pertinente et impressionnante que malgré toutes les menaces, appels et pressions sur le 3e mandat , il est resté zen et ceux qui ne s’intéressent qu’au pouvoir ont déchanté au soir du 03 avril puisque le discours attendu n’eut pas lieu, le Président mit le marqueur sur le sens de la fête nationale, la poursuite des réalisations et le dialogue avec tous les partenaires sociaux et acteurs politiques.

Et donc jusqu’au jour a la tête de l’État. Par cette attitude , le Sénégal malgré les effets de la copie, est restée une économie solide et l’une des plus dynamiques d’Afrique. La question du 3e mandat ou du second quinquennat fera l’objet d’un traitement en conformité des lois du pays le moment venu mais ne détournera pas le grand timonier Macky Sall du chemin du développement.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff