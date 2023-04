Ndar Création prépare la 9ème édition des itinéraires Artistiques de Saint-Louis

La neuvième (9ème) édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis est prévue du 6 mai au 10 juin 2023 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Ex IFAN de Saint-Louis)

L’Association Ndar Création organise la neuvième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis du 6 mai au 10 juin 2023 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Ex IFAN de Saint-Louis). Cette édition portera sur la peinture, la photographie, la sculpture, la mosaïque, le design et l’art numérique.

Inscrite sur l’agenda national de la culture du Sénégal, la présente édition, après délibération du jury avec Monsieur Omar DIACK, Directeur Typics Arts Gallery, en sa qualité de Commissaire de l’exposition, a retenu la participation effective de Trente-trois (33) artistes, Soixante-douze (72) œuvres, Trois (03) Mentors Invités. A cette occasion un hommage sera rendu à Alphosseyni SEYDI. Ainsi, la liste des régions d’origine et des artistes retenus est la suivante :

SAINT-LOUIS : Adja Marie NDOUR – Alboury FALL – Alioune SAMB – Al SECK – Aminata GASSAMA – El Junio- Ousmane AW – Samba SART – Abdoukarim FALL – Masta LY – El Hadj KEITA – Serigne GUEYE- Meissa FALL- Yannick BOURGEOIS

DAKAR : Awa NDIAYE – Agnes FAYE – El Hadj Ousseynou NDIAYE – Baba LY- Daouda BA – Baba DIEDHIOU – Cheiky – Yanne SENGHOR – Latifa POUYE – Ibrahima THIAM – Ibrahima GNINGUE – Mame Boucar DIOUF THIES : Boubacar DIALLO – Abib SAMB GAMBIE : Mamat SALLAH



Mentors Invités : Guibril André DIOP – Baye Mouke TRAORE – Adama SYLLA

Hommage : Alphouseyni SEYDI

Initiée par l’association Ndar Création dirigée par l’artiste plasticien Abdoukarim FALL, le vernissage de l’exposition d’arts plastiques est prévu le samedi 6 mai 2023 à 18h00 au CRDS de Saint-Louis.

Il faut ajouter quatre (04) ateliers de formation aux arts plastiques, dessin, peinture, mosaïque, sculpture et une sensibilisation aux défis environnementaux qui auront lieu aux dates suivantes les 13 et 14 mai 2023 et les 20 et 21 mai 2023 en plus des workshops et des performances d’artistes prévus les 29 et 30 juin 2023.

Un panel sur « La gestion collective des œuvres d’art visuels : enjeux et perspectives » sera animé par M. Samba NDIAYE, Chef de délégation régionale de la SODAV à Kaolack, en charge du comité Arts visuels de ladite structure. A cela s’ajoute, une réalisation de fresques.

Association Ndar Création