Lancement du Promise : Fatou Diane veut accompagner les femmes de Touba

La directrice du PROMISE (programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal), Madame Fatou Diane a lancé officiellement la campagne de sensibilisation sur les objectifs de sa structure ce lundi à Touba.

Créé pour permettre aux populations d’accéder à une industrie de la microfinance islamique durable qui va contribuer au développement socioéconomique du Sénégal grâce à l’inclusion financière de petits et micro entrepreneurs, générant plus d’emplois, une activité économique accrue et des moyens de subsistance améliorés, en se concentrant sur des chaines de valeur de l’agriculture et des services qui élargiront la création d’emplois.

Son objectif est d’améliorer le revenu des bénéficiaires, à travers le renforcement de l’accès durable de la majorité des populations.

Sa mission (PROMISE) est de devenir une organisation leader des SFD (Système Financiers Décentralisés) dans leurs domaines d’activité de microfinance islamique, agissant pour l’amélioration de l’industrie des services financiers islamiques du Sénégal.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru