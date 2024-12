L’ancien DG de FERA convoqué à la Section de Recherches

L’ex-directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (FERA) est convoqué à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Le responsable politique de l’APR à Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye, est attendu devant les enquêteurs demain mardi 31 décembre. La convocation lui a été notifiée par les gendarmes de la Section de recherches de Saint-Louis.

« Deux mois après avoir fait geler mon compte bancaire principal et ceux de mes épouses, je viens de recevoir, ce 30 décembre 2024 à 15 h 43 mn, une convocation de la Section de recherches pour me présenter le 31 décembre à Dakar. J’en profite pour souhaiter à tout un chacun une bonne et heureuse année 2025. Endurant et patient ! », a écrit Pape Ibrahima Faye sur sa page Facebook.