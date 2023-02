Lansana Gagny Sakho…un manipulateur du premier degré

Décidément le ridicule ne tue pas. Lansana le manipulateur émotionnel, « le menteur en série », l’entrepreneur de la haine, le lâche affabulateur, le professionnel du trucage, le perfide calomniateur.

Frappé par la maladie jalousie.Lassana est une créature sans vergogne et sans dignité humaine qui croit que par ses sinistres propos étalés sur le réseau social, il va duper facilement les sénégalais.

En revanche, les Abdoulistes déplore fortement cette fumisterie ostentatoirement immorale, puace et délétère qui n’a que pour seul but de prêcher la discorde et saper la confiance mutuelle de l’executif vis-à-vis de ses nobles institutions et de ses hommes fidèles et engagés, quitte même à compromettre lâchement notre cohésion et attachement historiques à cette patrie qui nous est profondément chère.

Au passage, Nous ne pouvons que nous offusquer du chaos idéologique et la grande déliquescence d’un groupuscule se targuant d’être à l’avant-garde d’un pseudo combat contre tout et rien. Leur soif du pouvoir, du gain et de la fortune étouffe toute idée d’ouverture et de conformité aux valeurs républicaines et progressistes.

Effectivement, nous ne pourrons que nous réjouir du triste récit de la descente aux enfers de ces Énnemis d’État. Traîtres invétérés de première heure.

Et, par dessus tout, Nous aimerons saluer l’acte citoyen empreint de maturité et de conscience collective du peuple qui, une fois de plus, n’a de cesse réaffirmer leur conviction et leur engagement inconditionnel et solennel envers un Sage, un Père et un Président digne de confiance qui, inlassablement, œuvre d’arrache-pied au service d’un peuple, d’une nation forte et prospére.

Sénégal reste un foyer sûr et une destination des plus privilégiées, où les fossoyeurs, manipulateurs, complotistes et terroristes n’ont pas leur adresse.

Face aux partisans de la haine, face aux fauteurs de conflits et de discorde, Sénégal a, tout au long de son histoire, su surmonter toutes les épreuves grâce aux valeurs morales, culturelles, religieuses, sociales et humaines auxquelles les sénégalaises et les sénégalais sont intrinsèquement attachés.

《 Qu’Allah protége la République du Sénégal et accorde ses bénédictions, sa miséricorde et sa grâce à tous les sénégalais et sénégalaises 》.

Cellule de Communication du DG ARTP