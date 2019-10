L’APR de Bambey vole au secours de…Amadou Ba

Epargnez le Ministre Amadou BA de vos polémiques stériles !…Par Ndiaye Bambey de l’APR

Depuis quelque temps, des gens s’attaquent au ministre Amadou Bâ pour des raisons inavouées. Ce qui n’est pas normal en démocratie. Mais, force est de constate qu’ils se trompent vraiment, cette fois-ci, de cible. Le seul combat qui vaille pour nous, souteneurs de son Excellence monsieur le président de la République, Macky Sall, est de travailler dur pour qu’il réalise son programme ambitieux et tirer notre cher pays vers l’épanouissement de ses populations.

Le ministre Amadou Bâ est dans cette entreprise-là. Il a eu à faire ses preuves partout où il est passé. Dans le département de Dakar, il a fini par montrer son leadership incontestable. Lors du dernier référendum et aux dernières législatives, grâce à son esprit d’équipe, la coalition présidentielle a su réaliser de très belles percées. Aux Parcelles Assainies, son fief politique, il ne cesse d’abattre un travail extraordinaire pour massifier et élargir les bases du parti. Il aide la jeunesse mais aussi accompagne les femmes du parti. Et les habitants de cette grande commune du département de Dakar peuvent le témoigner et, sans artifice. Le ministre amadou Bâ n’a aucun calendrier caché car, il doit beaucoup de chose à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky sall et il l’avait dit, lors d’une une conférence de presse, devant tous les sénégalais. Il n’a aussi aucune ambition à part, faire des résultats concrets sur la mission que lui a confiée son leader, son mentor politique, son ami et frère, le Président Macky.

Il ne mérite vraiment pas ces attaques injustifiées, juste, dans le but de faire croire au Chef de l’Etat qu’Amadou Bâ travaille pour son propre compte, son compte personnel. C’est archi faux ! Cette manière de faire liquider un adversaire politique ne doit pas surprendre Macky Sall car, ce sont les mêmes méthodes que ses ex- camarades de parti avaient utilisé pour le séparer de Wade. Donc c’est à lui de dire ces personnes qui sont toujours autour de lui et qui lui donnent de fausses informations sur le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Sachez, désormais, que vous nous trouverez sur vos chemins. L’heure n’est pas aux polémiques stériles, de bas étage. Nous devons nous remettre au travail pour relever les immenses défis qui nous attendent sur le chemin de l’émergence.

Mamadou Ndiaye dit Ndiaye Bambey APR