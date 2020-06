L’Apr de Grand Yoff présente ses condoléances à Aminata Touré et à Khalifa SALL.

L’APR Grand Yoff a appris avec la plus grande consternation la nouvelle du décès de Maman Nafi Sow, mère de la Présidente du conseil économique social et environnemental, Madame Aminata Touré.

Cette triste nouvelle a mis tout Grand Yoff dans l’émoi et la tristesse au regard des relations humaines et politiques qui lient Aminata Touré à la commune de Grand Yoff. Toutes et tous, sans appartenance politique ont appelé et présenté leurs condoléances à la présidente du CESE directement ou indirectement.

C’est aussi en ce moment douloureux, que nous avons aussi appris le rappel à Dieu de la tante du maire Khalifa Sall ce Mardi 16 Juin. L’Apr de Grand Yoff en communion de prières avec les familles Touré et Sall, leur présente ses sincères condoléances. Puisse Allah accueillir nos deux saintes mères dans son paradis céleste.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr GRAND YOFF.