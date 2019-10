L’APR doit arrêter le débat malsain du 3ème mandat

« Aperistes ! Au-delà des slogans, comprenez l’esprit du discours de Macky Sall »

Doit-on regretter l’école du parti ? Cette question mérite d’être posée dans un contexte marqué par toutes sortes de dérives communicationnelles. Des sorties médiatiques, tous azimuts, les unes aussi dangereuses que les autres. Si elles n’indisposent pas la majorité elles heurtent la conscience populaire ou tombent dans le domaine de l’indiscipline envers l’autorité.

Toutes choses qui nous commandent aujourd’hui à interpeller l’ensemble des militants et responsables de la majorité et particulièrement ceux de l’APR, sur l’urgence d’aller au-delà des slogans de la lettre, pour comprendre et défendre l’esprit du discours fédérateur, convainquant et combatif du Président de la République Macky Sall.

Allons á l’essentiel : débattons des performances du régime, de grandes et incontestables avancées de la justice en termes de transparence de visibilité et d’amélioration du service rendu aux justiciables désormais placés au cœur des préoccupations de l’Etat.

Débattons des milles et une réalisations et performances du Président Macky Sall dans le domaine de l’économie et de l’émergence.

Que ceux qui veulent entamer l’ère de la succession du Président de la République, aient le courage de s’affirmer, de laisser tomber les masques, d’arrêter de manipuler une certaine jeunesse derrière des créations sataniques du genre : « l’APR va mal » ou « Kaolack va mal. »

Ayez le courage de vous inscrire à l’école politique du leader de l’APR, le Président Macky Sall.

Vive-la-patrie

Abdoulaye KHOUMA

Responsable politque APR

Kaolack