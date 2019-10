L’APR ne seras pas une tanière de loup et d’hyènes instables, encore moins un matelas d’atterrissage pour des funambules et trapézistes politiques ni de recels de malfrats

Le parti de l’Alliance Pour la République APR est né d’un acte sursaut d’hommes, de femmes de jeunes patriotes qui avaient manifesté leur solidarité envers un patriote, digne fils du Pays , victime d’injustice et d’ingratitude de la part de frères et sœurs de son ancien parti, le PDS au pouvoir et des mouvements comme la Génération.

S’érigeant en véritable bouclier autour de l’ancien Premier Ministre et Président de l’Assemblée d’alors , ils promirent à leur leader de laver l’affront qui lui a été injustement fait . N’ayant comme armes que leur courage , leur foi , après trois dures années d’abnégation, de sacrifices, faisant bloc avec d’autres frères et sœurs dans la Coalition Macky 2012 , ils avaient porté leur leader bien aimé et pour cause Elhadji Macky Sall, porteur d’un programme ambitieux et plein d ‘espoir: le YONOU YOKOUTE , au premier tour des élections présidentielles de février 2012.

La grande détermination du peuple derrière la Grande Coalition Benno Bok Yaakar, avec leurs leaders Moustapha Niass , feu Dansokho, Bathily , feu Tanor Dieng et d’autres concrétisèrent le vœu de la majorité des Sénégalais pour Un Sénégal de Bonne Gouvernance dans l’éthique et la loyauté. On croyait avec cette Deuxième Alternance, que les démons des contre valeurs , ayant comme noms reniement, félonie , opportunisme étaient enterrés pour de bon. Hélas la triste réalité que nous vivons aujourd’hui nous a bien démontré le contraire. Le mal est plus profond qu’on ne le pense. Nos valeureux alliés de Macky 2012 , de Benno Bokk Yaakar ne sont guère épargnés par cette vagues d’eau pestilentielle qui n’épargnera sur son passage aucun honnête citoyen homme ou femme.

Il se trouve que certains grands absents de ces combats épiques soutenus par des militants de la première heure , des renégats reconvertis en « raquetteurs, affairistes », usant même de menaces créent des boulevards à ces gens en défaisant des carrières d’honnêtes militants et citoyens par des informations et dénonciations mensongères au profit de leurs parents, amis, copains et copines sur le dos du Président Macky Sall. Aujourd’hui ces funestes personnes tapies dans l’entourage du Président Macky si enclines à crier au complot contre le Chef de l’Etat , telles des pieuvres et des sangsues ont étendu leurs tentacules à tous les niveaux de l’Etat et des Institutions de la République. Ils sont devenus Khalife à la place du Khalife Macky Sall. La formation du bureau de l’assemblée Nationale et des Commissions en est une parfaite illustration . C’est l’avènement d’une Nouvelle Génération du Concret, celle qui se pare du manteau de bouclier du chef de l’Etat, cachant leur réelle motivation avec maladresse leur jeu. Une certaine presse constitue leur relais avec des titres du genre: « Telle personne est dans le viseur du Président, telle autre lorgne le fauteuil du Président ».

Aujourd’hui il suffit de regarder l’entourage de Son Excellence le Président de la République, et certaines personnes qui occupent aujourd’hui des responsabilités au niveau des institutions de la République pour se convaincre que le mal est très profond. Non contents d’occuper des strapontins, ces affairistes insatiables ont comme activités quotidiennes ce jeu mesquin , aidés en cela par des aperistes renégats devant l’éternel : « Cassons les loyaux et sincères compagnons du Président Macky Sall.

Chers frères et sœurs , ne nous trompons point de combat. Nous comprenons les frustrations légitimes des militants et responsables Le Président Macky Sall est plus victime que vrai responsable des situations que vivent les militants de l’APR.

Au contraire il a été enveloppé par ce voile de désinformation , d’intoxication de ces gens qui ne lésinent sur rien, usant même de la mystique destructrice .

Le seul combat qui vaille est de sortir Son Excellence de cet engrenage en nous débarrassant de ces imposteurs qui sont en réalité les « vrais lorgneurs », du fauteuil du Président Macky Sall , et qui voudraient s’y installer bien avant 2024 . Partout où il y’a des remous dans les localités, Dakar, Mbour, ailleurs, ils en sont les instigateurs pour en faire porter la responsabilité aux leaders historiques de ces localités. Nous ferons face et les en empêcherons pour que finissent pour de bon les intrigues, les complots sur le dos de Son Excellence le Président Macky Sall, contre sa personne et les militants.

Maître Djibril War

APR