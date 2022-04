Capitaine Touré utilisé par l’opposition pour…combattre Macky Sall

L’affaire ‘’Sweet Beauty’’ a de beaux jours devant nous. Même si le droit n’est pas encore dit dans cette affaire de viol présumé qui oppose Adji Sarr et Ousmane Sonko, les détails politiques seront toujours d’actualité. Chaque jour, de nouveaux dossiers relatifs à ladite affaire font surface. Après la guerre des enregistrements entre partisans du leader du parti des Patriotes pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) et ceux de la victime présumée, c’est Seydina Oumar Touré qui se retrouve sous le feu des projecteurs. Cet ancien capitaine de gendarmerie est devenu la nouvelle coqueluche de l’opposition pour prendre d’assaut le ‘’Macky’’.

Au Sénégal, l’on se serait bien passé des problèmes de mœurs entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Cette affaire, qui a déjà coûté la vie à quatorze jeunes, cristallise toutes les attentions. Il ne se passe plus un seul jour sans que la presse n’en parle. Des audios, dont l’authenticité n’est toujours pas encore prouvée, font les choux gras de certains confrères. Mais désormais, c’est le Capitaine qui est au-devant de la scène. Depuis qu’il a été radié de la gendarmerie, il s’est lié d’amitié avec l’opposition.

Des jeunes de Sonko, à travers la “mafia Kacc Kacci”, ont fait de lui un millionnaire en l’espace de 24 heures. Même si l’action est salutaire après le communiqué laconique du ministère de l’enseignement supérieur, il n’en demeure pas moins qu’elle a des soubassements politiques. D’ailleurs s’il était vraiment de bonne foi, l’ancien gendarme prendrait cet argent pour se retirer du landerneau politique. Mais on dirait que l’homme commence à prendre goût au système.

Le capitaine a connu son heure de gloire le mardi dernier lorsqu’il a été nommé conseiller technique…par le maire de Dakar, Barthélemy Dias. Une nomination qui remet au goût du jour sa présence sur le landerneau politique. Même s’il a toutes les capacités requises pour le poste, il vient de faire tomber le masque en acceptant le poste. Le capitaine montre au monde qu’il n’est pas exempt de reproches. D’ailleurs, ces détracteurs” l’ont toujours accusé d’être l’informateur du leader de Pastef dans l’affaire ‘’Sweet Beauty’’

En politique, toutes les amitiés sont les bienvenues pour qui sait les utiliser. Alors cette proximité entre le capitaine Touré et certains opposants va pleinement profiter à l’opposition. Cette collecte lancée pour lui était une manière pour ces jeunes de défier Macky Sall. En un temps record, ils ont réussi à réunir plus de 20 millions, chose que ne ferait pas les jeunes républicains. Et en recrutant le capitaine Touré, Barth démontre clairement qu’il est devenu un sacré poids pour le pouvoir.

Son poste de maire de Dakar lui sert de zone de commandement del’opposition. Mais il veut aussi montrer au pouvoir qu’il est le maître à Dakar. Car si le maire a besoin de sécurité, il fait appel à la Préfecture qui actionne la Police nationale ou faire appel à un organisme privé de sécurité. Alors le recrutement du capitaine rentre dans ce cadre et est légal. Le capitaine Seydina Oumar Touré devient dès lors un atout de taille pour l’opposition.

Officier radié de la gendarmerie, formé en administration publique et aux techniques d’enquêtes, cet homme pourrait faire des dégâts dans le ‘’Macky”. Devenu un simple civil, il n’est plus tenu au devoir de réserve avec l’Etat. Alors Barth a dégoté le bon “pion”. Désormais c’est au pouvoir de surveiller ses arrières car cet ancien enquêteur de la section de recherches de la gendarmerie peut se révéler redoutable. Il a un réseau et un carnet d’adresses dans le secteur du renseignement qui peuvent servir à l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru