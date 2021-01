Lass Badiane aux jeunes : « Faites encore des efforts ! »

Continuez à tenir, à faire preuve de courage et de détermination, car ce premier semestre sera très difficile sur tous les plans.

La situation sanitaire, économique et sociale est très difficile dans le monde particulièrement au Sénégal.

Je suggère à toutes celles et ceux qui sont avec nous, de réduire drastiquement leurs dépenses et d’essayer de travailler plus.

C’est le moment aussi d’être plus solidaires envers vos familles et amis qui ont perdu leurs emplois ou leurs sources de revenus.

Le mouvement DIEUM KANAM sera toujours à vos côtés.

LASS BADIANE Président Mouvement DIEUM KANAM

Conseiller municipal