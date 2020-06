L’assassin de Bineta Camara à la barre de la chambre criminelle

Les chauds dossiers de meurtre de Bineta Camara, du Commandant Tamsir Sané, tué au cours d’un cambriolage à Koumpentoum et du tailleur Ibou Diop, qui a succombé lors d’affrontements entre militants du Pur et de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) pendant la campagne électorale de 2019 seront vidés, ce mercredi 24 juin, à la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) de Tambacounda. Ce, après un report pour cause de la pandémie du Coronavirus. Ces procès, tant attendus, se dérouleront du 24 au 26 juin. Pour rappel, le meurtre de Bineta Camara avait ému le pays et provoqué le vote d’une loi criminalisant le viol