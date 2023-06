Lat Soucabe Mbow répond à Boubacar Boris Diop et Cie

Crise sociale et responsabilité collective…Par Lat Soucabe Mbow

Lorsqu’un émeutier se présente avec de graves traumatismes à un service des urgences, le devoir du médecin est de l’assister en lui prodiguant les premiers soins qui sauvent la vie. Par la suite, un entretien pourra être organisé avec le patient pour retracer les circonstances ayant précédé son admission à l’hôpital. Telle doit être aussi l’attitude de l’intellectuel dans l’esprit duquel règnent une volonté d’apaisement et l’engagement déterminé pour un rapide dénouement de la grave crise politique que traverse le Sénégal depuis le prononcé du verdict dans le procès Adji Sarr-Ousmane Sonko, le 1er juin courant.

Charger la Justice de partialité ou d’une instrumentalisation par l’État peut, dans la phase cruciale de bataille de l’opinion, s’interpréter comme une prise de position partisane ou un acte de nature à provoquer même involontairement un nouveau départ feu. Les gens, ayant pour eux la plus grande estime, ont juste besoin d’être rassurés sur la « fin dernière » de la déclaration commune signée par Felwine Sarr, Bougar Sarr et Boubacar Boris Diop. Au stade où l’on en est maintenant en matière de relativisme, il serait superfétatoire de rappeler que le contraire d’une vérité est devenu une autre vérité.

Bref, l’enjeu du moment et de l’avenir immédiat consiste plutôt en l’ouverture de pare-feux susceptibles d’arrêter l’escalade des violences et des tueries, d’autre part de libérer la force de travail actuellement tenue en bride par la situation d’insécurité.

Beaucoup d’ingrédients sont réunis pour que l’on s’achemine vers des affrontements généralisés. Les protagonistes politiques mobilisent leurs bases ; d’autres groupes menacent de lancer des mots d’ordre à connotation ethniciste, religieuse ou régionaliste. Certains esprits apparemment dans l’effroi vont même jusqu’à suggérer une intervention extérieure. C’est inédit et pour le moins alarmant ! Dans toutes les crises qui se sont succédées depuis l’Indépendance, les Sénégalais ont, dans un ultime sursaut de patriotisme, su transcender leurs contradictions internes les plus profondes moins par les recours aux tribunaux que par leur sens éprouvé du dialogue et l’élévation de leurs ambitions au-dessus des intérêts particuliers. Un retour à cette tradition séculaire de concertation et de négociation de compromis dynamiques doit être encouragé.

L’initiative d’une telle démarche revient naturellement aux dépositaires de l’autorité morale dans le pays et de la fonction d’intermédiation sociale, c’est-à-dire aux guides religieux et coutumiers ainsi qu’aux ONG à condition qu’ils s’imposent une neutralité dans le suivi des évènements en cours, et, qu’en s’impliquant dans cette mise en lien ils œuvrent dans le sens de la synergie de leurs actions et non sur un mode solitaire et unidirectionnel. Ce travail de réconciliation qui, en réalité doit surtout viser la normalisation par la restauration de la confiance entre les acteurs politiques considérés inclusivement, ne saurait entraver en rien la poursuite du dialogue national organisé par l’État dans un cadre plus formel, en prévision de la prochaine élection présidentielle.

Ni la surenchère ni la radicalisation des positions n’est dans l’intérêt du devenir collectif de la nation qui doit continuer d’exister, en dépit des contingences que va nécessairement traverser la construction de son destin.

Lat Soucabe Mbow