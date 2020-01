Au sortir du procès de la défunte Fatoumata Mata Ndiaye, l’un de ses frères a cru devoir s’adresser à la presse pour dire à haute et intelligible voix que la famille réclame l’audition de madame Awa Niang Députée à l’assemblée nationale et de madame Fatou Sow tante du meurtrier. Sans dénier à chaque proche de la défunte de parler à la presse pour exprimer son opinion, la famille tient à informer l’opinion publique nationale que son époux Monsieur Houdou BA est la seule personne investie de la mission de parler en son nom. De par cette qualité, Mr Houdou BA tient à préciser que la famille se conforme au verdict qui a été rendu. Il est indéniable que la pire des peines infligées au meurtrier n’effacera la douleur des proches de Fatoumata Matar Ndiaye qui a été arrachée à leur affection. La famille remercie tous ceux qui de près ou de loin l’ont soutenue et continue de la soutenir à surmonter cette épreuve oh combien difficile. Elle tient à réaffirmer, avec force, que toute déclaration faite par par une autre personne que le porte-parole attitré ne l’engage pas.

Houdou BA ex époux, oncle et porte-parole de la famille de feue Fatoumata Matar Ndiaye