L’avion fait demi-tour à cause d’un passager qui a la…diarrhée

Cet avion contraint de faire demi-tour et d’atterrir en urgence à cause d’un passager qui a la diarrhée

Alors que cet avion était en route vers Barcelone, au départ d’Atlanta, le pilote a dû faire demi-tour et atterrir en urgence. La raison ? Un passager avait la diarrhée.

Le vendredi 1ᵉʳ septembre 2023, un avion Delta est parti d’Atlanta (États-Unis) pour se rendre à Barcelone (Espagne). Seulement, un évènement a empêché le vol d’arriver à destination. En effet, le pilote a été contraint de faire demi-tour et d’effectuer un atterrissage d’urgence après deux heures de vol. La raison : un passager avait la diarrhée depuis le début du voyage.

Une raison peu commune de faire demi-tour

« Il s’agit d’un problème de risque biologique. Nous avons eu un passager qui a eu la diarrhée depuis le début de l’avion, alors ils veulent que nous revenions à Atlanta. », a indiqué le pilote sur LiveAT.com. L’identité de la personne concernée n’a pas été révélée. Mais bonne nouvelle, les passagers ainsi que l’équipage ont pu embarquer dans un autre avion, qui est arrivé à Barcelone à 17h10 le lendemain.

La compagnie aérienne Delta a affirmé qu’il s’agissait d’un problème médical, et que le changement d’avion était nécessaire.« Nos équipes ont travaillé le plus rapidement et en toute sécurité possible pour nettoyer en profondeur l’avion et amener nos clients à leur destination finale. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et la gêne occasionnée par leurs projets de voyage. », a expliqué Delta Airlines.

Une histoire insolite

Les internautes se sont beaucoup amusés de la situation. »Comment ça ‘dans tout l’avion’, il chiait sur les hublots ou quoi », « ‘Dans tout l’avion’, il a dû lâcher un classique chicken spot », « Waaah l’odeur, je n’imagine pas », « Un carnage », « Imagine tu te prévois des vacances tranquilles à Barcelone et tu perds une journée à cause d’un mec qui a la chiasse dans ton avion. Franchement le pilote, il a fait n’importe quoi. », « + les autres qui ont vomi à cause de l’odeur… Je ne te dis pas le carnage », « C’est du jamais vu dans les histoires de caca sérieusement« , peut-on notamment lire sur Twitter.

Source : New York Post