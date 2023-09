Il tabasse son chat dans la rue…Le juge le condamne à 6 mois de prison ferme

Un homme de 43 ans a écopé de six mois de prison ferme après avoir tabassé son chat dans les rues de Strasbourg.

Il s’agit d’un énième cas de maltraitance animale. Ce mardi 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné un homme à neuf mois de prison dont trois avec sursis suite à un délit de maltraitance envers son chat.

Louna, chat de 5 ans, tabassé par son maître

Cette histoire remonte au 14 avril 2023. Dans les rues de Strasbourg, un homme de 43 ans, père de trois enfants et agent d’entretien dans un restaurant a été pris en flagrant délit de maltraitance envers son chat, Louna, âgé de 5 ans. Un témoin de la scène a vu cet homme tabasser et piétiner son animal qui se trouvait dans un sac près de poubelles dans le quartier de Neuhof, à Strasbourg.

Et alors que le maître du chat a tenté de s’enfuir, d’autres personnes ont réussi à le rattraper et l’arrêter afin de l’obliger à attendre l’arrivée de la police. Par la suite, l’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le quadragénaire a reconnu auprès des forces de l’ordre avoir donné des coups de pied à son chat qu’il trouvait agressif et avoir voulu l’abandonner dans un parc.

Le chat a frôlé la mort

Mais, très vite, cette version des faits a été démentie par l’expert qui a rédigé le rapport médical. En effet, Louna a frôlé la mort avec de multiples fractures du crâne, la perte d’un œil et la mâchoire brisée. Ce qui laisse penser d’après l’expert qu’il y a eu « des coups répétés et ciblés sur la zone crânienne ».

Heureusement, le chat s’en est sorti grâce aux soins prodigués par la clinique vétérinaire où il a été amené d’urgence. Catherine Bronner, membre du refuge de Strasbourg a déclaré à nos confrères de 30 millions d’amis : « Nous sommes très contents. Tout le monde a été très choqué par cette histoire. Aujourd’hui, elle est en vie et son bourreau est puni ». Puis, elle a ajouté : « Elle a une force de résilience, c’est incroyable. Et puis elle continue à faire confiance en l’être humain. Malgré son traumatisme, elle va pouvoir démarrer une nouvelle vie ».

